IRW-News: Aequus Pharmaceuticals: Aequus gibt die wichtigsten Kennzahlen seines Geschäfts- und Betriebsergebnisses für das 1. Quartal 2018 bekannt

VANCOUVER, 31. Mai 2018 - Aequus Pharmaceuticals Inc.



(TSX-V: AQS, OTCQB: AQSZF) (Aequus oder das Unternehmen), ein Pharmaunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entwicklung, Optimierung und Vermarktung von differenzierten Spezialprodukten konzentriert, hat heute die Finanzergebnisse für das 1. Quartal zum 31. März 2018 sowie die damit verbundenen Entwicklungen des Unternehmens bekannt gegeben. Alle Beträge sind, wenn nicht anders angegeben, in kanadischer Währung ausgewiesen.

Wichtigste Eckdaten für das 1. Quartal 2018 - 4. Quartal in Folge mit Umsatzzuwächsen

- Weiterhin solide Einnahmensituation: Gesamtumsatz von 375.000 $ im 1. Quartal 2018, was einer Steigerung um 28 % gegenüber dem Vergleichsquartal 2017 entspricht;

- Viertes Quartal mit Umsatzzuwächsen in Folge und zweites Quartal mit Gewinnen im kommerziellen Bereich in Folge;

- Ausbau des Geschäftsportfolios durch Handelsabkommen mit Mynosys zur Verkaufsförderung des Zepto® Capsulotomy System in Kanada;

- Nettoverlust von 816.485 im 1. Quartal 2018, was einem Rückgang um 19 % gegenüber dem Vergleichsquartal 2017 entspricht;

- Positives Feedback der FDA hinsichtlich der Eignung des antiemetischen Pflasters mit Langzeitwirkung, AQS1303, für ein verkürztes Zulassungsverfahren in den Vereinigten Staaten;

- Weiterer Ausbau des Partnernetzwerks in der medizinischen Cannabisbranche durch Kooperationsabkommen mit CannaRoyalty und Ehave.

Aktuelle Geschäftssituation

Das Unternehmen generierte im 1. Quartal 2018 Einnahmen in Höhe von 375.000 $, was im Vergleich zu den Einnahmen im 1. Quartal 2017 (293.002 $) einer Steigerung um 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl für beide Produkte trotz geringer Marktschwankungen nach wie vor eine Umsatzsteigerung zu verzeichnen ist, sind wir im aktuellen Quartal von einem eher moderaten Einnahmenplus ausgegangen, nachdem der gestaffelte Einnahmenanteil aus den Zahlungen unseres Partners an Aequus für Vistitan ab 2018 um 10 % gesunken ist. Nichtsdestotrotz konnte Aequus im aktuellen Quartal ein Einnahmenplus erreichen. Die Bedingungen der Vereinbarung zu Tacrolimus und Vistitan bleiben bis zum Jahr 2020 aufrecht.

Die Umsätze aus dem Zepto Capsulotomy System, über das vor kurzem berichtet wurde, sollten ebenfalls einnahmenwirksam werden und ab dem 2. Quartal 2018 das Geschäftsportfolio im Zuge der voraussichtlichen Produkteinführung in Kanada am 1. Juni 2018 erweitern. Zepto ist ein neuartiges medizinisches Gerät, das bei chirurgischen Eingriffen zur Behandlung von grauem Star eingesetzt wird und in Bruchteilen von Sekunden eine konsistente, präzise und perfekt runde Kapsulotomie ermöglicht. Zepto ist in Asien, Europa und Mittelamerika bereits bei Tausenden von Staroperationen zum Einsatz gekommen, zuletzt auch in den Vereinigten Staaten (seit der Einführung des Produkts in den jeweiligen Regionen im Februar 2017 und August 2017). In Kanada werden laut Schätzung jährlich rund 300.000 Staroperationen durchgeführt. Zepto wird vom Aequus-Außendienst für ophthalmologische Produkte vermarktet und ist eine attraktive Ergänzung zum bestehenden Produktangebot.

Im zweiten Quartal in Folge wurde im kommerziellen Bereich ein Gewinn erzielt, der nun einen solideren Beitrag zum Gesamtgeschäft leistet, erklärt Ian Ball, Chief Commercial Officer von Aequus. Wir suchen laufend nach Produkten mit Wertschöpfung, die unsere Einnahmen weiter steigern und gleichzeitig unser Engagement für die Kunden im ophthalmologischen Bereich untermauern. Wir stehen derzeit in Gesprächen zu weiteren Wertprodukten, die gut in diese Strategie passen würden.

Programmentwicklungsaktivitäten

Im 1. Quartal 2018 konzentrierte Aequus seine Entwicklungsmaßnahmen vor allem auf Vorgespräche mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) im Hinblick auf die Zulassung von AQS1303, einem transdermalen Pflaster mit antiemetischer Langzeitwirkung, der Hauptentwicklung des Unternehmens. Nach Prüfung der vom Unternehmen eingereichten Unterlagen entschied die FDA, dass AQS1303 ein geeigneter Kandidat für das verkürzte Zulassungsverfahren gemäß Abschnitt 505(b)(2) in den Vereinigten Staaten ist.

Darüber hinaus erweiterte Aequus sein Partnernetzwerk in der medizinischen Cannabisbranche und erzielte damit bedeutende Fortschritte mit seinem Therapieprogramm auf Cannabinoidbasis zur Behandlung neurologischer Erkrankungen. Aequus kündigte eine Kooperation mit CannaRoyalty Corp. (CannaRoyalty) an, bei der es darum geht, in Zusammenarbeit mit kanadischen Ärzten und wichtigen Meinungsführern eine Reihe von Therapien auf Cannabisbasis zur Behandlung neurologischer Erkrankungen durch klinische Studien in Kanada weiterzuentwickeln. Außerdem wurde ein Kooperationsabkommen mit Ehave unterzeichnet, um dessen Bioinformatik-Plattform zu nutzen. Diese Plattform bietet Aequus bei seinen bevorstehenden klinischen Studien zur Erfüllung der behördlichen Auflagen im Hinblick auf medizinisches Cannabis den Zugriff auf kostengünstige und klinisch relevante Daten.

Betriebsausgaben

Die Selbstkosten und Marketingkosten beliefen sich im 1. Quartal 2018 auf 338.447 $; dieser Betrag ist mit denen der Vorquartale vergleichbar und beinhaltet auch unbare Ausgaben in Höhe von 56.628 $ für Abschreibungen und Zahlungen auf Aktienbasis. Auf Abschreibungen und Zahlungen auf Aktienbasis entfielen im 1. Quartal 2018 jeweils 45.917 $ bzw. 10.711 $. Im 1. Quartal 2017 waren es zum Vergleich 45.917 $ bzw. 25.097 $. Die Abschreibungskosten entfielen in erster Linie auf Kosten für die Übernahme von TeOra. Nachdem die Einrichtung der Umsatz- und Marketing-Infrastruktur nun abgeschlossen ist, können neue Produkte wie Zepto bei derselben Kundengruppe mit nur geringfügigen Abweichungen bei den Vertriebskosten beworben werden.

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben des Unternehmens beliefen sich im 1. Quartal 2018 auf 192.968 $ (im 1. Quartal 2017 waren es 398.273 $). Dieser Rückgang ergibt sich vor allem aus den Subunternehmerkosten, den deutlich reduzierten Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Behördenverfahren für AQS1301 und AQS1303 (Pre-IND-Verfahren) und der Tatsache, dass im 1. Quartal 2018 keine klinischen Aktivitäten geplant waren. Im 1. Quartal 2017 hatten dagegen Arbeiten in Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Proof-of-Concept-Studie zur Einzeldosisverabreichung von AQS1301 sowie präklinische Studien zu AQS1302 und AQS1303 stattgefunden und es war mit der Materialentwicklung für die klinische Studie zu AQS1303 begonnen worden.

Die allgemeinen Verwaltungsausgaben beliefen sich im 1. Quartal 2018 auf 659.370 $. Im Vergleich zu jenen des 1. Quartals 2017 (559.639 $) entspricht dies einer Steigerung um 99.731 $ bzw. 18 %. Die Zunahme um 175.093 $ war vor allem auf eine Erhöhung der einmaligen Beratungsaufwendungen in Zusammenhang mit den Marketing- und Branding-Aktivitäten des Unternehmens im 1. Quartal 2018 zurückzuführen.

Sonstiges

Darüber hinaus hat das Unternehmen - in Zusammenhang mit einer Servicevereinbarung zur Bereitstellung von regulatorischen Beratungsleistungen für die Produktentwicklungsprogramme des Unternehmens in den Vereinigten Staaten - am 30. Mai 2018 insgesamt 31.683 Stammaktien auf Camargo Pharmaceutical Services, LLC übertragen.

ÜBER AEQUUS PHARMACEUTICALS INC.

Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSX-V: AQS,, OTCQB: AQSZF)) ist ein wachstumsstarkes Pharmaunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entwicklung und Vermarktung von hochwertigen, differenzierten Spezialprodukten konzentriert. Aequus hat seine Produktlinie erweitert und durch eine Reihe von kommerziellen Produkten für die Fachgebiete Ophthalmologie und Transplantationschirurgie ergänzt. Außerdem verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von im Entwicklungsstadium befindlichen Produkten für den neurologischen und psychiatrischen Fachbereich. Ziel ist es, eine bessere Medikamentenadhärenz durch optimierte Verabreichungssysteme zu erreichen. Ergänzend zu unserem Neurologieschwerpunkt konnten wir zuletzt unsere Entwicklungslinie um ein medizinisches Cannabisprodukt mit langer Wirkungsdauer erweitern. Gerade in diesem Bereich besteht bei den Patienten ein erhöhter Bedarf für eine konsequente und zuverlässige Verabreichung von Produkten in pharmazeutischer Qualität. Aequus hat die Absicht, seine internen Programme in Kanada zusätzlich zu seinen derzeit bereits am Markt erhältlichen und etablierten Arzneimitteln zu vermarkten, und sucht nach strategischen Partnern, um mit deren Hilfe die Präsenz seiner Produkte bzw. geplanten Produkte auf dem internationalen Markt zu maximieren. Aequus will seine Handelsplattform in Kanada für die Markteinführung zusätzlicher Produkte nutzen, die entweder intern hergestellt oder durch Übernahmen bzw. Lizenzen erworben werden. Das Hauptaugenmerk bleibt dabei unverändert auf hochspezialisierten therapeutischen Anwendungsbereichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aequuspharma.ca.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten, die möglicherweise nicht auf historischen Tatsachen basieren, und zu denen ohne Einschränkung auch Aussagen zählen, in denen Begriffe wie glauben, können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, erwarten, beabsichtigen, potenziell sowie ähnliche Ausdrücke enthalten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, welche aus unseren Erfahrungen, der Beobachtung historischer Trends, der derzeitigen Situation, den erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie Faktoren, die wir als angemessen erachten, resultieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über die Umsetzung unseres Geschäftsmodells und unserer strategischen Pläne, die erwarteten Umsätze des Unternehmens, die Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Aequus, die potenziellen regionalen Partnerschaften des Unternehmens für seine internen Programme, die regulatorischen Anforderungen für sein transdermales Pyridoxin/Doxylamin-Programm sowie die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Marktpotenzial und den Zeitpunkt der Markteinführung des Zepto- Capsulotomy System. Solche Aussagen spiegeln unsere derzeitige Auffassung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider, sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar Aequus als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb sowie die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden. Mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung hat das Unternehmen eine Reihe von wesentlichen Annahmen getätigt, zu denen unter anderem auch folgende zählen: Erhalt positiver Ergebnisse aus den klinischen Studien; Erhalt der behördlichen Genehmigungen; allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage; die Fähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Produkte erfolgreich in Lizenz zu vergeben oder zu verkaufen bzw. neue Produkte in Lizenz zu übernehmen und zu entwickeln; die Annahme, dass die derzeit guten Kontakte des Unternehmens zu seinen Herstellern und anderen Drittunternehmen aufrecht erhalten werden; die Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten; Marktwettbewerb; von den Mitbewerbern angebotene Produkte und Technologien; und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Patente und Eigentumsrechte zu schützen. Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen sollten sowohl bestehende als auch zukünftige Aktionäre insbesondere eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, die hier bzw. im Jahresbericht des Unternehmens vom 30. April 2018 unter der Überschrift Risikofaktoren beschrieben sind (eine Kopie davon ist unter dem Unternehmensprofil von Aequus auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com verfügbar) und von Zeit zu Zeit im SEDAR-Profil von Aequus veröffentlicht werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Unsicherheiten, oder ein bis dato unbekanntes Risiko, eintreten oder sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen unterscheiden. Die zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und wir haben nicht die Absicht und sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht in den einschlägigen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und grundsätzlich unsicher sind. Den Anlegern wird deshalb empfohlen, zukunftsgerichteten Aussagen nicht vorbehaltslos zu vertrauen.

VistitanTM: Handelsmarke im Besitz bzw. unter Lizenz von Sandoz Canada Inc.

Zepto® ist eine eingetragene Handelsmarke von Mynosys Cellular Devices.

KONTAKTDATEN

Aequus Investor Relations

E-Mail: investors@aequuspharma.ca

Tel: 604-336-7906

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43541

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43541&tr=1

