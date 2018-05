IRW-News: Aequus Pharmaceuticals: Aequus gibt offizielle Markteinführung des Kapsulotomiesystems Zepto in Kanada am 1. Juni 2018 bekannt

IRW-PRESS: Aequus Pharmaceuticals: Aequus gibt offizielle Markteinführung des Kapsulotomiesystems Zepto in Kanada am 1. Juni 2018 bekannt

VANCOUVER, BC.



16. Mai 2018 - Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSX-V: AQS, OTCQB: AQSZF) (Aequus oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Zepto® Precision Pulse Capsulotomy System (Zepto) während der diesjährigen Konferenz und Fachmesse der Canadian Ophthalmological Society (2018 Annual Meeting and Exhibition) in Kanada am 1. Juni 2018 erstmals offiziell der Öffentlichkeit präsentiert wird. Wie Aequus vor kurzem mitgeteilt hat, wurde das Unternehmen im Rahmen eines Handelsabkommens mit Mynosys Cellular Devices (Mynosys) - einem in Fremont/Kalifornien ansässigen Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf Ophthalmologie - als Alleinvertriebshändler für dieses Produkt im kanadischen Markt beauftragt.

Zepto ist ein neuartiges medizinisches Gerät, das bei chirurgischen Eingriffen zur Behandlung von grauem Star zum Einsatz kommt und in Bruchteilen von Sekunden eine konsistente, präzise und perfekt runde Kapsulotomie ermöglicht. Zepto wird vom Aequus-Außendienst für ophthalmologische Produkte vermarktet und ist eine attraktive Ergänzung zum bestehenden Produktangebot.

Wir freuen uns schon sehr auf die spannende Markteinführung von Zepto in ganz Kanada. Unsere Kunden haben bereits großes Interesse an diesem Gerät bekundet, meint Ian Ball, Chief Commercial Officer von Aequus. Wir sind begeistert, den kanadischen Ärzten dieses innovative Instrument anbieten zu können.

Im Zuge dieser Markteinführung haben wir von Aequus auch unser Team für den ophthalmologischen Bereich erweitert und zusätzliche Schlüsselarbeitskräfte eingestellt, die entsprechende Erfahrungen mit der Markteinführung von ophthalmologischen Geräten in Kanada haben. Damit wird das therapeutische Know-how unseres Teams abgerundet und sichergestellt, dass diese und auch zukünftige Produkteinführungen erfolgreich abgewickelt werden können, erklärt Doug Janzen, CEO von Aequus. Das gesamte Team hat größte Anstrengungen unternommen, damit dieses Produkt so rasch wie möglich auf den Markt und damit zu den kanadischen Patienten und Ärzten kommt und die Aktionäre von einem damit verbundenen Umsatzzuwachs profitieren.

Informationen über das Zepto Precision Pulse Capsulotomy System

Das Zepto Kapsulotomie-System bietet eine komfortable, kostengünstige Einmal-Lösung für durchgängig hohe Leistung bei Öffnungen der vorderen Linsenkapsel. Eines der zentralen Merkmale ist ein faltbarer, hochelastischer Kapsulotomie-Nitinolring mit Elementen in Mikrometergröße für die einzigartige Festigkeit des Zepto-Kapsulotomierands. Der integrierte transparente Silikonsaugnapf sorgt für die Ansaugung, erzeugt die proprietäre Kapsulotomie-Wirkung und ermöglicht die Zentrierung der Kapsulotomie zur visuellen Achse des Patienten. Die American Medical Association (AMA) hat das System vor kurzem mit dem Category III Code für die Vereinigten Staaten eingestuft, da die Gesellschaft die erkennbaren Vorteile einer Zentrierung zur visuellen Achse des Patienten anerkennt.

Zepto fügt sich nahtlos in den Ablauf von Kataraktoperationen mit Phakoemulsifikation ein. Der Chirurg braucht seine gewohnte Vorgehensweise nicht zu ändern. Anstelle der Pinzette für den Kapselsack nimmt er einfach das Zepto Gerät zur Hand.

Das Zepto Kapsolutomie-System besteht aus einem Zepto Kapsulotomie-Einweghandstück (nur zur einmaligen Verwendung), an das eine kleine Bedienkonsole angeschlossen ist. Zepto nutzt die Präzisionspuls-Kapsilotomie-Methode: eine proprietäre Kombination aus kalibrierter Ansaugung und einem Energie-Algorithmus mit 4 Millisekunden Multi-Pulsen für Kaspulotomien mit höchster Genauigkeit. Zeptos unverkennbares Einweghandstück kann selbst durch 2,2 mm-Inzisionen eingeführt werden, um eine perfekt runde und präzise platzierte Kapsulotomie zu gewährleisten, die zur visuellen Achse des Patienten zentriert ist. Zepto eignet sich ideal für Eingriffe mit Premiumlinsen und bei schwierigen Fällen. Es erzeugt eine Kapsulotomie mit einer höheren Festigkeit des Kapselrands als konventionelle Methoden oder Verfahren mit Femtosekundenlasern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.zepto-cataract.com/.

Über Aequus Pharmaceuticals Inc.

Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSX-V: AQS, OTCQB: AQSZF) ist ein wachstumsstarkes Pharmaunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entwicklung und Vermarktung von hochwertigen, differenzierten Spezialprodukten konzentriert. Aequus hat seine Produktlinie erweitert und durch eine Reihe von kommerziellen Produkten für die Fachgebiete Ophthalmologie und Transplantationschirurgie ergänzt. Außerdem verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von im Entwicklungsstadium befindlichen Produkten für den neurologischen und psychiatrischen Fachbereich. Ziel ist es, eine bessere Medikamentenadhärenz durch optimierte Verabreichungssysteme zu erreichen. Ergänzend zu unserem Neurologieschwerpunkt konnten wir zuletzt unsere Entwicklungslinie um ein medizinisches Cannabisprodukt mit langer Wirkungsdauer erweitern. Gerade in diesem Bereich besteht bei den Patienten ein erhöhter Bedarf für eine konsequente und zuverlässige Verabreichung von Produkten in pharmazeutischer Qualität. Aequus hat die Absicht, seine internen Programme in Kanada zusätzlich zu seinen derzeit bereits am Markt erhältlichen und etablierten Arzneimitteln zu vermarkten, und sucht nach strategischen Partnern, um mit deren Hilfe die Präsenz seiner Produkte bzw. geplanten Produkte auf dem internationalen Markt zu maximieren. Aequus will seine Handelsplattform in Kanada für die Markteinführung zusätzlicher Produkte nutzen, die entweder intern hergestellt oder durch Übernahmen bzw. Lizenzen erworben werden. Das Hauptaugenmerk bleibt dabei unverändert auf hochspezialisierten therapeutischen Anwendungsbereichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aequuspharma.ca

Über Mynosys Cellular Devices

Mynosys Cellular Devices Inc. ist ein Unternehmen für Medzintechnik, das innovative Lösungen für chirurgische Perfektion bei Katarakt-Operationen bereitstellt. Zepto® ist ein einzigartiges, mikrotechnisch gefertigtes Instrument, das unübertroffene Präzision bei Eingriffen auf einer Millisekunden-Zeitskala bietet, um Routine- und Problemfälle mit Sicherheit und Effizienz zu meistern. Die Technologie von Zepto ist weltweit patentiert und kann in ausgewählten Märkten über lokale Distributoren bezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten, die möglicherweise nicht auf historischen Tatsachen basieren, und zu denen ohne Einschränkung auch Aussagen zählen, in denen Begriffe wie glauben, können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, erwarten, beabsichtigen, potenziell sowie ähnliche Ausdrücke enthalten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, welche aus unseren Erfahrungen, der Beobachtung historischer Trends, der derzeitigen Situation, den erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie Faktoren, die wir als angemessen erachten, resultieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen unter anderem auch Aussagen im Hinblick auf die Ermittlung bestehender Hindernisse, die der Nutzung von medizinischem Cannabis bzw. möglichen Produktangeboten in spezifischen Therapiebereichen im Wege stehen, die Implementierung unseres Geschäftsmodells und unserer strategischen Pläne, sowie die Verkaufs- und Marketingmaßnahmen von Aequus. Solche Aussagen spiegeln unsere derzeitige Auffassung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider, sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar Aequus als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb sowie die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden. Mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung hat das Unternehmen eine Reihe von wesentlichen Annahmen getätigt, die unter anderem auch folgende Aspekte betreffen: den Erfolg der Verkaufs- und Marketingmaßnahmen von Aequus; die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage; die Annahme, dass die derzeit guten Kontakte des Unternehmens zu seinen Herstellern und anderen Drittunternehmen aufrecht erhalten werden; die Möglichkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten; den Marktwettbewerb; und die von den Mitbewerbern angebotenen Produkte und Technologien. Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen sollten sowohl bestehende als auch zukünftige Aktionäre insbesondere eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, die im Jahresbericht des Unternehmens vom 29. April 2016 unter der Überschrift Risikofaktoren beschrieben sind (eine Kopie davon ist unter dem Unternehmensprofil von Aequus auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com verfügbar) bzw. von Zeit zu Zeit im SEDAR-Profil von Aequus veröffentlicht werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Unsicherheiten, oder ein bis dato unbekanntes Risiko, eintreten oder sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen unterscheiden. Die zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und wir haben nicht die Absicht und sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht in den einschlägigen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und grundsätzlich unsicher sind. Den Anlegern wird deshalb empfohlen, zukunftsgerichteten Aussagen nicht vorbehaltslos zu vertrauen.

Zepto® ist eine eingetragene Handelsmarke von Mynosys Cellular Devices.

