IRW-News: Adventus Mining Corporation: Adventus und Salazar geben Identifizierung eines neue VMS-Systems bei Agua Santa bekannt, nur 4,5 km südwestlich der Lagerstätte El Domo und innerhalb des Curipamba-Projekts

IRW-PRESS: Adventus Mining Corporation: Adventus und Salazar geben Identifizierung eines neue VMS-Systems bei Agua Santa bekannt, nur 4,5 km südwestlich der Lagerstätte El Domo und innerhalb des Curipamba-Projekts

Toronto, 9. August 2021 - Adventus Mining Corporation ("Adventus") (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/adventus-mining-corp/) und Salazar Resources Limited ("Salazar") (TSX-V: SRL, OTCQB: SRLZF) (zusammen die "Partner") freuen sich, die Entdeckung eines neuen vulkanogenen Massivsulfidsystems ("VMS") bekannt zu geben, das etwa 4.5 km südwestlich der VMS-Lagerstätte El Domo (El Domo") auf dem 21.537 Hektar großen Curipamba-Projekt in Zentral-Ecuador.

Highlights - Bohrergebnisse aus dem Zielgebiet Agua Santa bei Curipamba:

- CREG-008 war das erste Bohrloch im Zielgebiet Agua Santa und durchteufte 6,34 Meter mit 1,77 % Kupfer, 1,46 g/t Gold, 7,45 % Zink, 23,2 g/t Silber und 0,24 % Blei - einschließlich 1,40 Meter mit 1,58 % Kupfer, 2,67 g/t Gold, 31,20 % Zink, 55,0 g/t Silber und 1,01 % Blei

- Ein Bohrgerät arbeitet aktiv bei Agua Santa und verfolgt die in Bohrloch CREG-008 entdeckte Massivsulfidmineralisierung.





Regionale Bohrungen auf dem Ziel Agua Santa (Abbildung 1) begannen Mitte Juni 2021; sechs Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.588 Metern wurden erfolgreich abgeschlossen; ein Bohrloch ist noch in Arbeit. Die VMS-Mineralisierung wurde im ersten Bohrloch des Arbeitsprogramms identifiziert, das den Rand einer luftgestützten geophysikalischen Anomalie von Mobile MT (MMT") erproben sollte (Abbildung 1), die sowohl mit günstigen geologischen als auch oberflächengeochemischen Ergebnissen von Schürfungen in nahe gelegenen Bachbetten übereinstimmte. Die Partner haben jedoch vor kurzem zusätzliche Oberflächenrechte erworben, die einen breiteren Zugang und eine größere Abdeckung der geophysikalischen MMT-Anomalie für zusätzliche Bohrungen ermöglichen.

Bohrloch CREG-008 (Abbildung 2) durchschnitt eine andere vulkanische Stratigraphie als El Domo, die von mafischem Vulkangestein mit Massivsulfid dominiert wird, das in drei separaten Abschnitten von 60,52 bis 66,86 Metern mit unterschiedlich mineralisiertem vulkanisch-klastischem Gestein zwischen dem Massivsulfid durchschnitten wurde, wobei das stark fragmentierte Erscheinungsbild der Mineralisierung auffällt.

Bohrloch Von Bis Dicke Cu Au Zn Ag Pb Ungefähre

(m) (m) (m) (%) (g/ (%) (g/t (%

t) ) ) wahre Dic

ke (m)

(1)

CREG-008 60.5266.866.34 1.771.467.4523.2 0.2K.A.

4

einschlie60.5261.921.40 1.582.6731.255.0 1.0K.A.

ßlich 0 1

(1) Es handelt sich um ein Explorationsprojekt im Frühstadium, d.h. bei der geologischen Modellierung wurde die Ausrichtung der Stratigraphie noch nicht bestimmt, um die ungefähre Mächtigkeit der Lithologien und Mineralisierungen genau zu ermitteln.

In der Fußwand der Massivsulfidmineralisierung in CREG-008 wurden mehrere breite Zonen mit pyritischem Stringer Stockwork in massivem mafischem Vulkangestein mit konzentrierten hydrothermalen Alterationshalos direkt um die Mineralisierung herum beobachtet. Das stärkste Vorkommen von pyritischem Stringer Stockwork in CREG-008 tritt zwischen 158,00 und 164,60 Metern mit halbmassivem bis massivem Sulfid auf. Aus dem pyritischen Stringer Stockwork wurden keine signifikanten Ergebnisse gewonnen. Die Analyseergebnisse der zusätzlichen Bohrlöcher bei Agua Santa werden veröffentlicht, sobald die Daten vom Labor eingegangen sind und die Ergebnisse die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle ("QAQC") der Partner durchlaufen haben. Die Standorte der Bohrkragen aller Bohrlöcher sind in Tabelle 1 dargestellt.

Infolge der Identifizierung dieses neuen VMS-Systems haben die Partner das regionale Bohrbudget von 4.000 Metern auf 6.000 Meter im Jahr 2021 erhöht, hauptsächlich um das Gebiet Agua Santa weiter zu bewerten. Andere Ziele mit hoher Priorität, die während des Prozesses der Zielgenerierungsinitiative 2020 definiert wurden, sind noch nicht erprobt (siehe Pressemitteilung vom 21. Januar 2020). Von entscheidender Bedeutung ist, dass die meisten dieser Ziele neu sind und in der Vergangenheit keine nennenswerten Explorationen oder Bohrungen stattgefunden haben.

Technische Informationen und QAQC

Das Arbeitsprogramm des Projekts Curipamba wird von Vice President Exploration, Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geleitet und überprüft. Die Mitarbeiter von Salazar sammeln und verarbeiten Proben, die sicher versiegelt und an Bureau Veritas (BV") in Quito zur Probenvorbereitung versandt werden, wozu auch die Zerkleinerung und das Mahlen zur Vorbereitung von Pulpen gehören, die dann für den Versand an die Anlage in Vancouver (Kanada) zur Analyse aufgeteilt werden. Alle Probendaten wurden einer internen QAQC-Validierung unterzogen; es gibt ein etabliertes Probenkontrollprogramm mit Blindproben, zertifizierten Industriestandards und Probenduplikaten für das Projekt Curipamba. Auch bei BV gibt es ein QAQC-Programm, das den Einsatz von Leerproben, Standards und die Reanalyse ausgewählter Proben in Form von Duplikaten vorsieht. Das Qualitätssystem von BV erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 9001:2000 und ISO 17025:1999. Bei BV werden Proben aus regionalen Bohrungen auf Silber und unedle Metalle mittels einer modifizierten Erzgrad-24-Element-4-Säure-Technik mit ICP-ES-Abschluss analysiert. Gold wird mittels Feuerprobe mit AAS-Abschluss analysiert. Für Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink gibt es Grenzwertüberschreitungsprotokolle.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Adventus, einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und für korrekt befunden.

Über Adventus

Adventus Mining Corporation ist ein Kupfer-Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt Ecuador. Zu seinen strategischen Anteilseignern gehören Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Wheaton Precious Metals Corp. und die Nobis Group of Ecuador. Adventus treibt das Kupfer-Gold-Projekt El Domo durch eine Machbarkeitsstudie voran und erkundet gleichzeitig den breiteren Curipamba-Distrikt. Darüber hinaus ist Adventus an einer landesweiten Explorationsallianz mit seinen Partnern in Ecuador beteiligt, die bis heute die Kupfer-Gold-Porphyr-Projekte Pijili und Santiago umfasst. Adventus kontrolliert auch ein Explorationsprojektportfolio in Irland mit South32 Limited als Finanzierungspartner sowie ein Investitionsportfolio von Aktien in mehreren Explorationsunternehmen. Adventus hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ADZN notiert und wird an der OTCQX unter dem Symbol ADVZF gehandelt.

Über Salazar

Salazar Resources Limited konzentriert sich auf die Schaffung von Werten und positiven Veränderungen durch Entdeckung, Exploration und Entwicklung in Ecuador. Das Team verfügt über ein unübertroffenes Verständnis der Geologie des Landes und hat eine wesentliche Rolle bei der Entdeckung vieler großer Projekte in Ecuador gespielt, darunter die beiden neuesten Gold- und Kupferminen. Salazar Resources verfügt über eine eigene Pipeline von Kupfer-Gold-Explorationsprojekten in ganz Ecuador und verfolgt die Strategie, eine weitere kommerzielle Entdeckung zu machen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktiva zu veräußern. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit den ecuadorianischen Gemeinden zusammen und hat gemeinsam mit der Familie Salazar die Salazar Foundation gegründet, eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich für nachhaltigen Fortschritt durch wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. Das Unternehmen hat bereits Beteiligungen an drei Projekten. An seiner ersten Entdeckung, Curipamba, hält Salazar Resources einen Anteil von 25 %, der vollständig in die Produktion einfließt. An zwei Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten, Pijili und Santiago, hält das Unternehmen einen Anteil von 20 %, der bis zum Baubeschluss vollständig umgesetzt ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "steht bevor", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "zielt" oder "hofft" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "sollten", "könnten", "werden ergriffen" oder "eintreten" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Adventus und Salazar erwarten oder voraussehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Obwohl Adventus und Salazar versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Adventus und Salazar verpflichten sich, alle zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Für weitere Informationen von Adventus kontaktieren Sie bitte Christian Kargl-Simard, President und Chief Executive Officer, unter +1-416-230-3440 oder christian@adventusmining.com. Bitte besuchen Sie auch die Adventus-Website unter www.adventusmining.com und die LinkedIn-Seite unter https://www.linkedin.com/company/adventus-mining-corporation

Für weitere Informationen über Salazar wenden Sie sich bitte an ir@salazarresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tabelle 1: Informationen zu den Bohrlöchern (UTM-Datum - Vorläufiges Südamerika 1956, Zone 17)

BohrungEAST NORTH ELEVAZIMUTDIPTIEFEKOMMENTAR

ID H N

CREG-0069180985141448 270 -50323.9Erfolgreich abgeschlossen na

8 5 0 0 ch

Entwurf

CREG-0069185985147445 270 -50258.3Erfolgreich abgeschlossen

9 5 5 5 gemäß

Entwurf

; Ergebnisse stehen noch aus

CREG-0169177985137453 270 -50284.9Erfolgreich abgeschlossen

0 8 2 0 gemäß

Entwurf

; Ergebnisse stehen noch aus

CREG-0169180985141448 270 -85242.4Erfolgreich abgeschlossen

1 5 0 5 gemäß

Entwurf

; Ergebnisse stehen noch aus

CREG-0169190985158460 270 -50284.5Erfolgreich abgeschlossen

2 8 6 5 gemäß

Entwurf

; Ergebnisse stehen noch aus

CREG-0169185985141420 270 -85203.2Erfolgreich abgeschlossen

3 9 0 5 gemäß

Entwurf

; Ergebnisse stehen noch aus

CREG-0169170985141465 270 -50K.A. In Arbeit

4 5 0

