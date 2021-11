IRW-News: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro präsentiert auf dem SNN Network Canada Virtual Event am 8. Dezember 2021

IRW-PRESS: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro präsentiert auf dem SNN Network Canada Virtual Event am 8. Dezember 2021

Sarnia, ON, 25. November 2021 - Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung schwerer Rohöle und erneuerbarer Öle in Ressourcen der neuen Ära und höherwertige Brennstoffe, gibt heute bekannt, dass Ofer Vicus, CEO von Aduro, auf dem SNN Network Canada Virtual Event 2021 am Mittwoch, den 8. Dezember 2021 um 12 Uhr EST (18 Uhr MEZ) eine Präsentation halten und Fragen der Investoren beantworten wird.

Zugriff auf die Live-Präsentation erhalten Sie über die folgenden Daten:

SNN Network Canada Virtual Event 2021

Datum: -Mittwoch, 8. Dezember 2021

Uhrzeit: 12 Uhr Eastern Time/9 Uhr Pacific Time/18 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Webcast: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2813/43732

Wenn Sie ein persönliches Gespräch mit Aduro buchen und die Präsentation des Unternehmens anschauen wollen, melden Sie sich bitte hier für die virtuelle Veranstaltung an:

https://canada.snn.network/signup

Die vereinbarten persönlichen Gespräche werden über eine private, sichere Videokonferenzschaltung über die Veranstaltungsplattform der Konferenz durchgeführt.

Die Website des SNN Network Canada Virtual Event finden Sie hier: https://canada.snn.network/

Falls Sie nicht an der Live-Präsentation teilnehmen können, werden alle Unternehmenspräsentationen als Webcasts direkt auf der Veranstaltungsplattform unter dem folgenden Link unter dem Reiter Agenda verfügbar sein:

https://canada.snn.network/agenda

Über SNN.Network

SNN.Network ist Ihre multimediale Finanznachrichten-Plattform für Recherche, Transparenz und Due Diligence. Dies ist Ihr One-Stop-Hub, um neue Investment-Ideen zu finden, sich auf Watchlists einzutragen und die aktuellsten Informationen über den Small-, Micro- und Nano-Cap-Markt zu sammeln, wobei wir Sie Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele zur Vermögensbildung unterstützen wollen. Folgen Sie den Unternehmen, über die Sie mehr wissen wollen; lesen und sehen Sie Inhalte von Ihren bevorzugten Finanz- und Investment-Influencern; erstellen Sie Ihre eigene Watchlist und suchen Sie nach Ideen, an denen Sie interessiert sind; informieren Sie sich über Investorenkonferenzen, die Sie besuchen wollen - alles hier auf SNN Network.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies Inc. entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Mit finanzieller Unterstützung von Bioindustrial Innovation Canada hat das Unternehmen ein Vor-Pilotprojekt eines Reaktorsystems zur Aufwertung von Schweröl in leichteres Öl entwickelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Craig MacPhail, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62841

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62841&tr=1

