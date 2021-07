IRW-News: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro Clean Technologies nimmt den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf

IRW-PRESS: Aduro Clean Technologies Inc.



: Aduro Clean Technologies nimmt den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf

Sarnia, ON (Kanada), 29. Juli 2021 Aduro Clean Technologies Inc. (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50) (Unternehmen oder Aduro Clean Technologies), ein Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe für eine neue Ära, freut sich bekannt geben zu können, dass seine Stammaktien mit Wirkung vom 28. Juli 2021 unter dem Handelssymbol 9D50 (WKN: A3CMR8 ISIN: CA0074081070) an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) (Börse Frankfurt) notiert werden. Diese Notierung wird die Notierungen des Unternehmens an der CSE und am OTCQB-Markt ergänzen.

Die Erweiterung unserer Handelsplattformen erleichtert Anlegern den Erwerb unserer Aktien und steigert gleichzeitig unsere Handelsliquidität, meinte Ofer Vicus, CEO von Aduro Clean Technologies. Wir gehen davon aus, dass unsere Notierung in Frankfurt den Handel mit unseren Aktien für Investoren in Europa wie auch international erleichtern wird.

Die von der Deutschen Börse AG betriebene FWB ist einer der weltgrößten Handelsplätze für Wertpapiere und die größte der acht Börsen in Deutschland.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichtere und ertragreichere Substanzen sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Abfälle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Mit finanzieller Unterstützung von Bioindustrial Innovation Canada entwickelt das Unternehmen ein Vor-Pilotprojekt eines Reaktorsystems zur Umwandlung und Aufwertung des Rohstoffs Schweröl in leichteres Mineralöl. Weitere Informationen über Aduro Clean Technologies finden Sie auf der Website des Unternehmens unter adurocleantech.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO-

ovicus@adurocleantech.com

Craig MacPhail, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

