IRW-News: Adcore Inc.: Adcore stellt Umsatzprognose für 4. Quartal und gesamtes Jahr 2020 bereit

IRW-PRESS: Adcore Inc.: Adcore stellt Umsatzprognose für 4. Quartal und gesamtes Jahr 2020 bereit

Trotz Beendigung von bedeutsamem globalem Abkommen mit großem Werbenetzkunden auf gutem Weg zu jährlichem Wachstum von über 15 % gegenüber Vorjahr

Toronto (Ontario), 30. November 2020 - Adcore Inc. (TSX-V: ADCO, FWB: ADQ) (Adcore oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von durch maschinelles Lernen (ML und KI) unterstützten Werbetechnologien, die von digitalen Agenturen und Werbetreibenden eingesetzt werden, um digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise zu nutzen (mühelose Werbung), meldete heute, dass das Unternehmen trotz der Beendigung eines bedeutsamen globalen Abkommens mit einem großen Werbenetzkunden im vierten Quartal zum 31. Dezember 2020 auf einem guten Weg ist, im Jahr 2020 eine Umsatzsteigerung von über 15 % gegenüber 2019 zu verzeichnen.



Das Unternehmen hat im vierten Quartal 2020 ein starkes Wachstum der Aktivitäten seiner Direktkunden verzeichnet und ist der Auffassung, dass sich dieser Trend bis 2021 fortsetzen wird.

Das Unternehmen hat die nachfolgenden wesentlichen Faktoren beschrieben, die zu dieser Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 geführt haben.

Großer Werbenetzkunde des Unternehmens beendet Abkommen:

- Ein großer Werbenetzkunde, der in den Geschäftsberichten des Unternehmens als Kunde A bezeichnet wird, hat das Unternehmen darüber informiert, dass er seine weltweite Partnerschaftsstrategie revidiert hat - eine Entscheidung, die zur Beendigung unterschiedlicher Vereinbarungen mit mehreren Partnern, einschließlich Adcore, geführt hat.

- Während das globale Abkommen beendet wurde, hat das Unternehmen ein Abkommen mit dem Werbenetzkunden in einem Schlüsselgebiet beibehalten, das im vergangenen Jahr ein beträchtliches Wachstum verzeichnete.

- Das Unternehmen arbeitet aktiv an der Verlängerung des globalen Abkommens mit dem Werbenetzkunden unter revidierten Bedingungen im ersten Quartal 2021.

- Alle indirekten Kunden des Unternehmens im Rahmen des globalen Abkommens bleiben die Kunden von Adcore und nutzen weiterhin die Technologien des Unternehmens. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es diesen wertvollen Kundenstamm in Zukunft weiter nutzen und monetarisieren kann.

Die erwarteten Auswirkungen der ausbleibenden Verlängerung des Abkommens mit dem Unternehmen durch den Werbenetzkunden wird zu einer Anpassung des Umsatzes von etwa 1,5 Millionen Dollar im vierten Quartal 2020 führen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Auswirkungen auf den Nettoumsatz durch Folgendes erheblich gemildert werden:

- Der Aufschwung, den das Unternehmen im dritten Quartal 2020 erlebte, gewinnt im vierten Quartal 2020 noch mehr an Dynamik und positioniert das Unternehmen für Rekordumsätze im vierten Quartal, wobei die E-Commerce-Aktivitäten der Direktkunden in dieser Urlaubssaison beträchtlich steigen.

- Das Unternehmen setzt auf die Anziehungskraft, die von den Niederlassungen in Hongkong und Australien ausgeht, und ist optimistisch, dass es in diesen Regionen im vierten Quartal 2020 und im gesamten Jahr 2021 Marktanteile gewinnen und ein beträchtliches Wachstum erzielen wird.

- Das Unternehmen hat zusätzliche regionale und globale Abkommen mit anderen Werbenetzkunden unterzeichnet, die dem beendeten Abkommen ähnlich sind und bereits einen zusätzlichen Wert geschaffen haben.

- Adcore verfügt über eine starke Bilanz und eine hohe Liquidität, mit einem Netto-Betriebskapital von sieben Millionen Dollar zum 30. September 2020, was finanzielle Flexibilität für Investitionen in organisches und nicht organisches Wachstum bietet.

- Das Unternehmen sieht Anzeichen einer Erholung im Tourismus- und Freizeitsektor im vierten Quartal 2020, was seine wachsenden E-Commerce-Aktivitäten zusätzlich unterstützen wird.

- Neue Initiativen, die das Unternehmen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und den Anstieg der Wirtschaft in Zusammenhang mit dem Lockdown ergriffen hat, beginnen Früchte zu tragen.

Chief Executive Officer Omri Brill sagte hinsichtlich der Meldungen: Im letzten Jahrzehnt ist Adcore mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 39 % gewachsen, da es kundenorientiert ist und einen dringenden Marktbedarf deckt. Trotz eines besonders herausfordernden Jahres 2020 in Anbetracht der Pandemie und verlorenen Umsätze mit hohen Margen infolge der Beendigung des globalen Abkommens sind wir auf einem guten Weg, ein starkes Finanzjahr mit einem besonders starken vierten Quartal zu melden.

Herr Brill sagte außerdem: Die Beendigung des globalen Abkommens könnte sich als Schlüsselmoment unserer Entwicklung als Unternehmen erweisen und unsere Bemühungen um eine Diversifizierung der Umsatzbasis auf mehreren wachstumsstarken Märkten beschleunigen. Adcore ist seit jeher ein agiles Unternehmen, was erst kürzlich durch die schnellen Anpassungen, die wir zu Beginn der Pandemie vorgenommen haben, und die rasche Erholung unserer Umsätze zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2020 deutlich wurde. Das Unternehmen hat bereits damit begonnen, Ressourcen, die zuvor für das globale Abkommen eingesetzt wurden, umzuverteilen und sich intensiv auf unser Kernangebot zu konzentrieren. Im Rahmen der revidierten Strategie sind wir bereits auf dem Weg zu einem langlebigeren, vorhersehbareren und wertvolleren Geschäft bis ins Jahr 2021.

Da das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2020 noch nicht abgeschlossen ist, hat das Unternehmen seine Finanzabschlussprozesse für dieses Quartal noch nicht abgeschlossen, weshalb die vollständigen GAAP- und Non-GAAP-Finanzergebnisse noch nicht finalisiert wurden. Bis das Unternehmen seine vollständigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 vorlegt, stellen die in dieser Pressemitteilung beschriebenen vorläufigen Umsatzergebnisse nur Schätzungen dar und unterliegen Revisionen, die sich erheblich davon unterscheiden könnten.

Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Das Management veranstaltete am 1. Dezember 2020 um 8.30 Uhr EST eine Investoren-Telefonkonferenz und einen Audio-Webcast. Die Telefonkonferenz beinhaltete auch eine Frage- und Antwortsitzung. Der Webcast wird 24 Stunden lang unter https://www.adcore.com/investors/ verfügbar sein.

Über Adcore

Adcore ist ein führender Anbieter von Werbetechnologien auf Basis von maschinellem Lernen, die von digitalen Agenturen und Werbetreibenden eingesetzt werden, um digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise zu nutzen (mühelose Werbung), um Aktivitäten zu skalieren und die Kapitalrendite zu maximieren.

Durch die Kombination von umfassenden Branchenkenntnissen und Erfahrungen mit seiner eigenen künstlichen Intelligenz bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung. Abgesehen von zahlreichen Nominierungen auf der Fast 50 Technology-Liste von Deloitte ist Adcore auch ein zertifizierter Google Premier Partner, ein Microsoft Partner, ein Facebook Partner sowie ein TikTok Partner.

Der 2006 gegründete Konzern beschäftigt über 40 Mitarbeiter am Hauptsitz in Tel Aviv (Israel) sowie in Außenstellen in Melbourne, Australien, Toronto, Kanada und Hong Kong, China.

Weitere Informationen über Adcore erhalten Sie auf https://www.adcore.com/investors/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert" oder "potentiell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutiert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

ADCORE INC.

https://www.adcore.com/investors/

Omri Brill, CEO

Telefon: 647-497-5337

Email: info@adcore.com

Martijn van den Bemd, GM North America

Telefon: 647-497-5337-

Email: martijn@adcore.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54477

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54477&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00654B1040

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.