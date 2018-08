IRW-News: Aben Resources Ltd.: Aben Resources kündigt Privatplatzierung in Höhe von 4 Millionen $ mit Ledinvestor Eric Sprott an

IRW-PRESS: Aben Resources Ltd.



: Aben Resources kündigt Privatplatzierung in Höhe von 4 Millionen $ mit Ledinvestor Eric Sprott an

Vancouver, BC -- Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) (OTCBB: ABNAF) (Frankfurt: E2L2) (das Unternehmen) gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 13.333.333 Einheiten zum Preis von jeweils 0,30 Dollar bekannt. Damit soll ein Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 Dollar erzielt werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant (jeder ein Warrant), der innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Emissionsdatum ausgeübt und zum Preis von 0,45 Dollar gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden kann. Der größte Zeichnungsauftrag in Höhe 2.000.000 Dollar stammt von Eric Sprott, der 6.666.667 Einheiten zeichnen wird. Darüber hinaus wird Palisade Global Investments 2.750.000 Einheiten und Venture Ad Network 600.000 Einheiten zeichnen.

Lageplan des Projekts Forrest Kerr, Golden Triangle, British Columbia:

https://www.abenresources.com/site/assets/files/4287/fk-003.jpg

Jim Pettit, der Chief Executive Officer von Aben, sagte dazu: Aben Resources freut sich sehr, Eric Sprott als strategischen Großaktionär des Unternehmens begrüßen zu dürfen. Herr Sprott ist einer der weltweit führenden Anleger im Edelmetallbereich und eine angesehene Führungspersönlichkeit in der Investment-Gemeinde. Seine Beteiligung an dieser Finanzierung unterstreicht die hochgradige Entdeckung und das zukünftige Potenzial des Projekts Forest Kerr von Aben Resources in der Region Golden Triangle in British Columbia. Das Unternehmen plant, sein aktuelles Bohrprogramm auf Grundlage der Ergebnisse des ersten Lochs im Rahmen des Programms in der neu entdeckten Zone North Boundary zu erweitern. Dieses Loch durchteufte vier separate hochgradige Abschnitte, einschließlich 62,4 g/t Au auf 6,0 Metern innerhalb eines Abschnitts von 10,0 Metern mit 38,7 g/t Au in einer Tiefe von 114,0 bis 124,0 Metern. Die Bohrungen dauern an und Aben wartet auf die Analyseergebnisse aus sieben weiteren Bohrlöchern, die allesamt in der Zone North Boundary niedergebracht wurden. Das Unternehmen wird Updates bereitstellen, wenn die Ergebnisse vorliegen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus den Privatplatzierungen für die Erweiterung seines Explorations- und Bohprogramms 2018 in seinem Goldprojekt Forest Kerr in der Region Golden Triangle (British Columbia) und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und alle Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. In Verbindung mit der Privatplatzierung können im Einklang mit den Statuten der TSX Venture Exchange Vermittlungsgebühren anfallen.

Über Aben Resources:

Aben Resources ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung von Projekten im Golden Triangle von British Columbia sowie in Saskatchewan und im Yukon beschäftigt.

Weitere Informationen zu Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.abenresources.com.

ABEN RESOURCES LTD.

Jim Pettit

____________________________

JAMES G. PETTIT

President & CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers

Aben Resources Ltd.

Director, Corporate Communications

Tel: 604-687-3376

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: (604) 687-3119

E-Mail:- info@abenresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

