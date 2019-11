IRW-News: AMPD Ventures Inc: AMPD Ventures Inc. freut sich, die Einführung seiner High-Performance Computing-(HPC) -Plattform mit seinem ersten Projekt, der Learning Factory mit dem Digital Technology Supercluster, bekannt zu geben.

IRW-PRESS: AMPD Ventures Inc: AMPD Ventures Inc. freut sich, die Einführung seiner High-Performance Computing-(HPC) -Plattform mit seinem ersten Projekt, der Learning Factory mit dem Digital Technology Supercluster, bekannt zu geben.





AMPD Ventures Inc. (CSE: AMPD) ist stolz die Einführung seiner High-Performance Computing-(HPC) -Plattform im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Projekt Learning Factory des Digital Technology Supercluster (Supercluster). Das Projekt wurde erstmals im März 2019 angekündigt und zielt darauf ab, digitale Lösungen für das Fertigungswesen bereitzustellen. Im Rahmen des Projekts sollen Virtual Reality-Versionen oder digitale Zwillinge erstellt werden. Als Gründungsmitglied hat AMPD einen Sitz im Board und arbeitet mit dem Supercluster zusammen, um British Columbia als weltweit führender Anbieter im digital optimierten fortschrittlichen Fertigungswesen zu positionieren.

Bisher war die Erstellung und Fertigstellung von Entwürfen für Fertigungsanlagen ein kostspieliger Prozess. Die Learning Factory wird von den neuesten virtuellen Technologien Gebrauch machen und die HPC-Plattform von AMPD nutzen, um Produktionslinien für fortschrittliche Flugzeugteile digital zu entwerfen. Der Erlös aus der Partnerschaft von AMPD mit dem Projekt wird auf 568.000 Dollar geschätzt. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen Mitgliedern, zu denen Avcorp Industries Inc., Convergent Manufacturing Technologies und LlamaZOO Interactive Inc. zählen. Im November 2019 wurden dem Projekt 2,1 Millionen Dollar aus den Mitteln des Digital Technology Supercluster zugesagt.

LlamaZOO freut sich, an dieser bahnbrechenden Kollaboration beim Aufbau der Learning Factory auf der HPC-Plattform von AMPD teilzunehmen; die Plattform bietet uns eine solide Grundlage für diesen und zukünftige digitale Zwillinge, meint Charles Lavigne, President und CEO von LlamaZoo Interactive Inc., einem der Partner bei diesem Projekt.

Wir sind stolz, dass unsere Mitglieder durch ihr Engagement beim Digital Technology Supercluster Fortschritte machen, sagt Bill Tam, Mitbegründer und COO des Digital Technology Supercluster. Die Einzigartigkeit des Supercluster besteht in den Partnerschaften und durch eine solche Partnerschaft war das Führungsteam von AMPD in der Lage, die Expertise unseres internen Teams und anderer Mitglieder zu nutzen, um sein Unternehmen voranzubringen.

Das Projekt wird im Dezember 2019 im ersten operativen Rechenzentrum von AMPD, DC1, in Vancouver (Kanada) für die Simulation und Virtual Reality-Visualisierung unter Nutzung der firmeneigenen HPC-Infrastruktur in Betrieb genommen.

AMPD ist in erster Linie ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für reale Probleme konzentriert und es ist uns eine große Ehre, mit unseren Projektpartnern an digitalen Zwillingen im Rahmen der Learning Factory und mit dem Team des Digital Technology Supercluster zu arbeiten. Wir gehen davon aus, dass dies die erste von vielen Partnerschaften sein wird, die in Kanadas führendem Technologiekonsortium startet. Neben den laufenden Arbeiten mit dem Supercluster arbeitet AMPD auch an anderen Projekten, die wir in den nächsten Tagen bekannt geben werden, so Anthony Brown, CEO und Mitbegründer von AMPD Ventures.

Ich habe Anthony zum ersten Mal getroffen, als ich bei Disney Interactive tätig war, wo er und sein Team im Rahmen seines vorherigen Unternehmens, der Seven Group, an unserer Studio-Infrastruktur gearbeitet haben. Seine Leidenschaft für Technologie und ihre Anwendung auf digitale Medien haben es AMPD ermöglicht, sich in diesem Bereich zu profilieren und zu wachsen und dieses Projekt ist nur ein Beispiel dafür, wozu AMPD in der Lage ist, meint Howard Donaldson, Director von AMPD, CEO von Lunar Owl, ehemaliger VP und CFO von Electronic Arts Canada und ehemaliger VP Studio Operations von Disney Interactive.

Über AMPD Ventures Inc.

AMPD ist auf die Bereitstellung leistungsstarker Cloud- und Verarbeitungslösungen für Anwendungen mit kurzer Latenzzeit spezialisiert, einschließlich Videospiele und E-Sport, digitaler Animationen und optischer Effekte sowie Big-Data-Erfassungen, -Analysen und -Visualisierungen.

Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

Über den Digital Technology Supercluster

Der Digital Technology Supercluster wird von der Innovation Supercluster Initiative der kanadischen Regierung gefördert und hat sich zum Ziel gesetzt, Kanada als führendes Land für technologische Innovationen zu positionieren. Wir verändern die Innovationslandschaft und transformieren traditionelle Geschäftsbetriebe durch den Aufbau von Partnerschaften, die Bündelung von Ressourcen und Daten und die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die in neuen Märkten vermarktet und verkauft werden. Unsere Führungsposition im Bereich für digitale Innovationen geht auf eine Geschwindigkeit und einen Einfluss zurück, den kein einzelnes Unternehmen allein erreichen könnte, wobei wir uns den größten Herausforderungen annehmen, denen sich die Technologiebranche und die Gesellschaft im Allgemeinen gegenübersehen.

