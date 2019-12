IRW-News: AMPD Ventures Inc: AMPD Ventures Inc. betritt landesweiten Markt mit der Übernahme der Self-Service-Cloud-Datenverarbeitungsplattform von Cloud-A Inc.

IRW-PRESS: AMPD Ventures Inc: AMPD Ventures Inc. betritt landesweiten Markt mit der Übernahme der Self-Service-Cloud-Datenverarbeitungsplattform von Cloud-A Inc.

Nova Scotia, Kanada, 3. Dezember 2019 - AMPD Ventures Inc. (AMPD) (AMPD: CSE) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent) hinsichtlich der Übernahme aller ausgegebenen und ausstehenden Anteile von Cloud-A Computing Inc. (Cloud-A), einem etablierten Unternehmen für Cloud-Datenverarbeitungs-Infrastrukturen mit Niederlassungen in Ontario, Nova Scotia und British Columbia, unterzeichnet hat, die das Profil von AMPD auf ganz Kanada und dessen Netzwerk um über 250 Kunden erweitert (die Übernahme). Der Gesamtkaufpreis für die Übernahme wird voraussichtlich 751.246,66 CAD betragen (der Kaufpreis oder die Gegenleistung). Der Kaufpreis wird erwartungsgemäß durch die Ausgabe von Stammaktien von AMPD im Wert von 440.000 CAD sowie die Entrichtung einer Barzahlung in Höhe von 311.246,66 CAD beglichen werden.



Die Stammaktien, die AMPD im Rahmen der Gegenleistung begeben wird, werden voraussichtlich zwei Jahre lang auf einem Treuhandkonto verwahrt und in vier gleichen Raten alle sechs Monate nach Abschluss der Übernahme freigegeben werden.

Im Rahmen der Mission von AMPD, Kundenunternehmen von der herkömmlichen Standard-Cloud zu den eigens entwickelten Hochleistungs-Datenverarbeitungseinrichtungen von AMPD zu bringen, bietet die Übernahme von Cloud-A exklusive Technologien und Tools, die den Prozess optimieren.

Mit Cloud-A haben wir ein erfahrenes Team mit einem soliden Software-Stack identifiziert, das die Markteinführungspläne von AMPD um mindestens ein Jahr verkürzt, weshalb diese Übernahme für uns überaus sinnvoll ist, sagte Anthony Brown, CEO von AMPD.

Die Tatsache, dass Cloud-A Umsätze, eine nationale Präsenz sowie einen wachsenden Kundenstamm einbringt und bereits profitabel ist, hat den Deal besiegelt, sagte Brown. Ihrerseits bietet die Eingliederung in AMPD ihrem Team Zugang zu unserer Hochleistungs-Datenverarbeitungs- (HPC)-Infrastruktur, Zugang zu den Aktienmärkten und die Fähigkeit, zukünftiges Wachstum zu finanzieren. Der Deal ist für beide Seiten von Vorteil.

Die im Jahr 2012 von Jacob Godin, Adam Thurlow und Brandon Kolybaba entwickelte Individualsoftware von Cloud-A, die auf OpenStack basiert, ermöglicht es AMPD, Kunden Flexibilität und Leistung zu bieten, wenn sie sich von anderen Diensten abkoppeln. Das Cloud-A-System, das in mehreren Rechenzentren gehostet wird, ist mit dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten und elektronischer Dokumente (Personal Information Protection and Electronic Documents Act, PIPEDA) konform, hat seinen Sitz auf kanadischem Boden und eine ideale Ergänzung der HPC-Infrastruktur von AMPD.

Wir sehen dies als unsere Chance, über den herkömmlichen Cloud-Markt hinaus in den Bereich der digitalen Medien und HPC zu gelangen, sagte Godin. Die Cloud-Technologie entwickelt sich mit Hyperraumgeschwindigkeit und wir sind davon überzeugt, dass wir als Teil des AMPD-Teams hohe Wellen in der Branche schlagen können.

Nachdem wir erst letzte Woche einen Animation-Rendering-Vertrag mit Bardel Entertainment, den Animatoren von Rick and Morty, gemeldet haben, könnte das Timing dieser Übernahme nicht besser sein, betonte Brown. Wir verfügen über eine wachsende Vertriebs-Pipeline und die Tools, die Cloud-A einbringt, werden die Zeit, die benötigt wird, um diese Verkäufe abzuschließen und die damit in Zusammenhang stehenden Umsätze zu generieren, erheblich verkürzen.

Der Abschluss der Übernahme steht unter anderem unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung von Cloud-A durch AMPD, des Abschlusses einer zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung im Wert von bis zu 2.000.000 Dollar und des Abschlusses einer endgültigen Übernahmevereinbarung zwischen AMPD und den Aktionären von Cloud-A. Weitere Einzelheiten zur Übernahme werden nach Abschluss der endgültigen Übernahmevereinbarung bekannt gegeben.

Ein Teil des Kaufpreises soll durch die Ausgabe von Stammaktien von AMPD beglichen werden, die Ausgabe solcher Stammaktien steht jedoch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Diese Aktien sind nach Ausgabe an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Die Wertpapiere von AMPD, die im Rahmen der Übernahme begeben werden, werden bzw. wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das U.S. Securities Act) oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Die Wertpapiere von AMPD dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Diese Pressemeldung stellt in jenen Rechtsgebieten, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere von AMPD dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie nicht historische Fakten enthalten, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Unternehmensleitung unter Berücksichtigung seiner Erfahrung sowie seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen und anderen Faktoren, die die Unternehmensleitung unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt, an dem solche Aussagen getroffen werden, für relevant und angemessen hält, sich aber als falsch erweisen können.

Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Darüber hinaus gelten zukunftsgerichtete Aussagen lediglich zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen wurden. Von Zeit zu Zeit gibt es neue Faktoren und es ist der Unternehmensleitung nicht möglich, alle solche Faktoren zu prognostizieren und im Voraus die Auswirkungen der einzelnen Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens bzw. das Ausmaß zu bewerten, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnissen von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken kann. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um Informationen, Ereignissen, Umständen oder anderen Faktoren, die nach dem Datum dieser Meldung eintreten oder bekannt werden, bzw. dem Eintreten unerwarteter Ereignisse Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

