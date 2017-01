IRW-News: ALX Uranium Corp.: ALX Uranium Corp. meldet Explorationspläne 2017 für Konzessionsgebiet Hook-Carter (Athabasca Basin, Saskatchewan)

Weitere Suchergebnisse zu "ALX Uranium":

: ALX Uranium Corp. meldet Explorationspläne 2017 für Konzessionsgebiet Hook-Carter (Athabasca Basin, Saskatchewan)

ALX Uranium Corp. meldet Explorationspläne 2017 für Konzessionsgebiet Hook-Carter (Athabasca Basin, Saskatchewan)

Vancouver, 17. Januar 2017. ALX Uranium Corp. (TSX-V: AL; FSE: 6LLN; OTC: ALXEF) (ALX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es von Denison Mines Corp. (TSX: DML; NYSE MKT: DNN) (Denison) über dessen Uranexplorationspläne 2017 im Konzessionsgebiet Hook-Carter (Hook-Carter oder das Konzessionsgebiet) informiert wurde. Hook-Carter befindet sich entlang des produktiven Patterson Lake Corridor im Südwesten des Athabasca Basin (Saskatchewan), wo seit Ende 2012 eine Reihe erstklassiger Uranlagerstätten entdeckt wurde.

Der Explorationsplan 2017 für Hook-Carter beinhaltet erste Untersuchungen der Widerstandsfähigkeit des Bodens sowie elektromagnetische Untersuchungen während der Wintersaison, gefolgt von einem fünf Bohrlöcher auf 2.700 Metern umfassenden Erkundungs-Diamantbohrprogramm in den Sommermonaten. Der Schwerpunkt der Arbeiten wird voraussichtlich auf dem südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets liegen, wo die Mächtigkeit des Athabasca-Sandsteins zwischen 250 und 450 Metern variiert.

Sierd Eriks, Vice President, Exploration von ALX, sagte: Angesichts historischer Bohrungen bei Hook-Carter gibt es deutliche Hinweise darauf, dass im Konzessionsgebiet eine Uranmineralisierung vorhanden sein könnte. Wir freuen uns bereits darauf, dass Denison im kommenden Jahr sein umfassendes Know-how im Bereich von Explorationen bei Hook-Carter anwenden wird.

Ende 2016 unterzeichnete Denison ein endgültiges Abkommen mit ALX hinsichtlich des Erwerbs einer unmittelbaren 80-Prozent-Eigentümerschaft am Konzessionsgebiet Hook-Carter für die Emission von 7,5 Millionen Stammaktien von Denison. Gemäß den Bedingungen des Abkommens behält ALX eine 20-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet und Denison wird den ersten Anteil von ALX an den Ausgaben in Höhe von 12,0 Millionen Dollar finanzieren (siehe Pressemitteilungen von ALX vom 13. Oktober und 7. November 2016). Denison ist der Betreiber der Explorationen im Konzessionsgebiet.

Über Hook-Carter

Hook-Carter besteht aus 38 Schürfrechten mit einer Größe von insgesamt 19.573 Hektar (48.366 Acres) und befindet sich etwa 25 Kilometer östlich des Highway 955, im südwestlichen Teil der Region Athabasca Basin im Norden von Saskatchewan. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die 28 Schürfrechte, die Denison von ALX erworben hat, sowie zehn aneinandergrenzende Schürfrechte, die kürzlich von AREVA Resources Canada Inc. und UEX Corporation erworben und im Rahmen der Beteiligungsbestimmungen des Abkommens zwischen ALX und Denison zum Projekt hinzugefügt wurden.

Hook-Carter weist entlang des Patterson Lake Corridor - der die kürzlich entdeckte Lagerstätte Triple R (Fission Uranium Corp.), die Lagerstätte Arrow (NexGen Energy Ltd.) sowie die Entdeckungen Spitfire und Hornet (ein Joint Venture zwischen Purepoint Uranium Group Inc., Cameco Corp. und AREVA Resources Canada Inc.) beherbergt, die allesamt nur acht bis 20 Kilometer vom Konzessionsgebiet entfernt sind - ein Streichenpotenzial von 15 Kilometern auf. Hook-Carter weist eine Deckschicht von 250 bis 700 Metern mit Sandstein der Athabasca Gruppe auf, die oberhalb des Untergrundgesteins liegt, das die vielversprechenden geologischen Verläufe oder Korridore definiert. Daher weist das Konzessionsgebiet Potenzial sowohl für im Untergrund als auch für in Diskordanzen enthaltene Uranmineralisierung auf.

Im Konzessionsgebiet wurden nur äußerst eingeschränkte Bohrungen durchgeführt. Bis dato wurden nur acht Bohrlöcher gebohrt, einschließlich fünf Bohrlöcher im parallel verlaufenden, südöstlichen Patterson Lake Corridor und drei Bohrlöcher im Derkson Corridor. Im parallel verlaufenden Carter Corridor weiter nordwestlich wurden keine Bohrungen durchgeführt. Die Mehrheit der historischen Bohrlöcher ergab eine beträchtliche Sandsteinalteration, eine vielversprechende Sandsteingeochemie sowie eine in puncto Lithologie und Struktur günstige Untergrundgeologie.

Alle bis dato gebohrten Bohrlöcher wurden konzipiert, um die Diskordanz des Uranlagerstättenmodells zu erproben, die selten um mehr als 100 Meter in das Untergrundgestein eindringt, weshalb der Untergrund als kaum erkundet erachtet wird. Etwa drei Kilometer südwestlich entlang des Verlaufs der Grenze des Konzessionsgebiets, etwa fünf Meter unterhalb der Diskordanz, haben historische Bohrungen im Derkson Corridor bereits zuvor mineralisierte Ergebnisse von 0,24 Prozent U3O8 auf 2,5 Metern in Bohrloch DER-04 durch SMDC-Imperial Oil (1978) erzielt.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Sierd Eriks, P.Geo., Vice President, Exploration und eine qualifizierte Person (Qualified Person), gemäß den Anforderungen der kanadischen Gesetze (National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über ALX

ALX ist ein Junior-Uranexplorationsunternehmen, das im Jahr 2015 infolge einer Geschäftszusammenlegung zwischen Lakeland Resources Inc. und Alpha Exploration Inc. gegründet wurde. ALX hat seinen Hauptsitz in Vancouver (British Columbia, Kanada) und seine Stammaktien notieren unter dem Kürzel AL an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel 6LLN an der Frankfurter Börse und unter dem Kürzel ALXEF an der United States OTC. ALX erkundet aktiv ein Portfolio an vielversprechenden Konzessionsgebieten mit einer Größe von insgesamt etwa 145.000 Hektar im Athabasca Basin. Die technischen Berichte zu mehreren Konzessionsgebieten, die vom Unternehmen aktiv betriebenen werden, sind auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) nachzulesen.

Über Denison

Denison ist ein Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Beteiligungen in der Region Athabasca Basin im Norden von Saskatchewan. Einschließlich des zu 60 Prozent unternehmenseigenen Projektes Wheeler River, das die hochgradigen Uranlagerstätten Phoenix und Gryphon beherbergt, beinhaltet das Explorations-Portfolio von Denison zahlreiche Projekte mit einer Größe von insgesamt über 350.000 Hektar im östlichen Athabasca Basin, wo eine umfassende Infrastruktur vorhanden ist. Die Beteiligungen von Denison in Saskatchewan beinhalten auch eine 22,5-Prozent-Beteiligung am McClean-Lake-Joint-Venture, das mehrere Uranlagerstätten und die Uranmühle McClean Lake, die zurzeit im Rahmen eines Vertragsabbau-Abkommen Erz von der Mine Cigar Lake verarbeitet, sowie eine 25,17-Prozent-Beteiligung an der Lagerstätte Midwest und eine 63,01-Prozent-Beteiligung an der Lagerstätte J Zone im Konzessionsgebiet Waterbury Lake umfasst. Sowohl die Lagerstätte Midwest als auch die Lagerstätte J Zone liegen innerhalb von 20 Kilometern der Mühle McClean Lake.

Denison beschäftigt sich durch seine Abteilung Denison Environmental Services auch mit der Stilllegung von Minen und Umweltdienstleistungen und fungiert als Manager von Uranium Participation Corp., einem börsennotierten Unternehmen, das in Uranoxid und Uranhexafluorid investiert.

Für weitere Informationen über Hook-Carter und ALX besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.alxuranium.com oder kontaktieren Sie Roger Leschuk, Vice President, Corporate Development, unter 604.629.0293 oder gebührenfrei unter 1.877.377.6222 oder per E-Mail: rleschuk@alxuranium.com

Für das Board of Directors von ALX Uranium Corp.

Warren Stanyer

Warren Stanyer Director und Chairman

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Die Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten Aussagen bezüglich Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten, die die Zukunft betreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten zum Beispiel, jedoch nicht darauf beschränkt, die Transaktion mit Denison und die Vorteile, die man sich davon erwartet; dass im Konzessionsgebiet eine Uranmineralisierung vorhanden sein könnte; dass Denison im kommenden Jahr sein umfassendes Know-how im Bereich von Explorationen bei Hook-Carter anwenden wird; sowie unsere Pläne, neue Konzessionsgebiete zu erwerben. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, welche die Betriebstätigkeit sowie die Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens beeinflussen könnten. Zu den Gründen für eine mögliche deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse zählen: die Fehlinterpretation von Datenmaterial; Nichtverfügbarkeit von benötigten Maschinen und Anlagen bzw. Arbeitskräften (inklusive Denison); Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln zur Durchführung der geplanten Akquisitionen sowie Explorations- oder Erschließungsarbeiten; keine Erteilung einer Bohrlizenz; Wittereinflüsse, logistische Probleme oder Gefahren, die eine Exploration verhindern; Gebrechen oder Ausfälle bei Geräten und Anlagen; keine genaue und detaillierte Datenanalyse; die von uns oder anderen ermittelten Ergebnisse an bestimmten Orten lassen sich nicht auf größere Bereiche des Konzessionsgebiets übertragen; kein (zeitgerechter) Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfungen; Marktpreise, die keine kommerzielle Produktion zu vertretbaren Kosten erlauben; dass Denison andere Prioritäten hat und unsere Erwartungen hinsichtlich des Arbeitsprogramms oder der Analyse nicht erfüllt; und dass es trotz vielversprechender Datenlage in unseren Konzessionsgebieten keine wirtschaftlich förderbare Mineralisierung gibt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38616 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38616&tr=1

