IRW-News: ALX Uranium Corp.: ALX Uranium Corp. meldet Abschluss von Flow Through-Privatplatzierung

: ALX Uranium Corp. meldet Abschluss von Flow Through-Privatplatzierung

NICHT FÜR DEN VERTRIEB AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG, DIE PUBLIKATION, DEN VERTRIEB ODER DIE VERBREITUNG IN DEN USA - WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, WEDER TEILWEISE NOCH IM GANZEN.

Vancouver, 30. Dezember 2016. ALX Uranium Corp. (TSX-V: AL; FSE: 6LLN; OTCQX: ALXEF) (ALX oder das Unternehmen) meldete heute den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 2.410.000 Flow Through-Einheiten (die FT-Einheiten) zu einem Preis von 0,10 Dollar pro FT-Einheit (Bruttoeinnahmen von 241.000 Dollar) (das Angebot).

Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow Through-Stammaktie und einem Warrant auf eine Nicht-Flow Through-Stammaktie des Unternehmens. Jeder Warrant auf den Kauf einer Stammaktie kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 Dollar zu erwerben.

Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, werden einer viermonatigen Haltefrist bis 1. Mai 2017 unterliegen, in der die Wertpapiere nicht gehandelt werden dürfen. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme vorliegt. Das Angebot unterliegt einer behördlichen Genehmigung.

Insider des Unternehmens haben 1.100.000 FT-Einheiten bzw. etwa 45,64 Prozent des Angebots erworben.

Die Einnahmen aus dem Angebot werden vom Unternehmen zur Finanzierung der qualifizierten Canadian Exploration Expenses für die Explorationen bei den unternehmenseigenen Uranprojekten im Athabasca Basin (Saskatchewan, Kanada) verwendet werden.

Über ALX Uranium Corp.

ALX Uranium Corp. wurde im Zuge der Zusammenlegung der Unternehmen Lakeland Resources Inc. und Alpha Exploration Inc. gegründet und hat seinen Firmensitz in Vancouver. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol AL, an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol 6LLN und im OTCQX-Markt der USA unter dem Symbol ALXEF gehandelt. ALX exploriert derzeit eine Reihe von Konzessionsgebieten im Frühstadium. Die technischen Berichte zu mehreren Konzessionsgebieten, die vom Unternehmen aktiv betriebenen werden, sind auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) nachzulesen. ALX prüft kontinuierlich und proaktiv die sich bietenden Möglichkeiten für eine Beteiligung an neuen Konzessionsgebieten durch Abstecken, Joint Ventures oder Übernahmen.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.alxuranium.com oder über Roger Leschuk, Vice President, Corporate Development (Tel: 604.629.0293 oder E-Mail: rleschuk@alxuranium.com).

Für das Board of Directors:

ALX Uranium Corp.

Mark Lackey

Mark Lackey President, CEO und Direktor

Direkt: 647.774.5967 Büro: 604.629.0293 Gebührenfrei: 1-866-629-8368

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keinen historischen Tatsachen entsprechen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich der geplanten Finanzierung und Ziele des Unternehmens sowie hinsichtlich des Geschäfts und der Betriebe des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; Rechtstreitigkeiten; rechtliche, umweltbezogene und andere juristische, behördliche, politische oder wettbewerbsbezogene Entwicklungen; Verzögerungen oder die Unfähigkeit, Genehmigungen des Board, der Aktionäre oder der Behörden zu erhalten; sowie andere Angelegenheiten, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden. Diese zusätzlichen Risiken werden in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten und keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeitrahmen bzw. überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse -, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38500 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38500&tr=1

