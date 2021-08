IRW-News: AI/ML Innovations Inc.: AI/ML-Tochter Health Gauge knüpft wichtige Branchenbeziehungen

IRW-PRESS: AI/ML Innovations Inc.: AI/ML-Tochter Health Gauge knüpft wichtige Branchenbeziehungen

26. August 2021. AI/ML Innovations Inc. (CSE - AIML; OTCQB - AIMLF; FWB - 42FB), ein Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens verschrieben hat, um dringende gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, freut sich mitteilen zu können, dass seine Tochtergesellschaft Health Gauge weitere wichtige Beziehungen zur Technologiebranche knüpft, welche für die erfolgreiche Produktentwicklung und die Umsetzung des Geschäftsmodells von Health Gauge von zentraler Bedeutung sind.





Das Team von Health Gauge weiß, wie es wichtige Beziehungen zur Technologiebranche für sich nutzt. Das spiegelt sich auch im Erfolg der Gesellschaft bei der Entwicklung einer innovativen und tragbaren Lösung für die Gesundheitsüberwachung wider, die in naher Zukunft einen prägenden Einfluss auf die digitale Gesundheitsversorgung haben wird, ist Tim Daniels, Chairman von AI/ML Innovations, überzeugt.

Hier einige führende Organisationen, mit denen Health Gauge bereits strategische Beziehungen unterhält:

BioAlberta (Edmonton, Alberta): BioAlberta ist die Vertretung aller Biowissenschaftsunternehmen in der kanadischen Provinz Alberta. Health Gauge nimmt als Mitglied von BioAlberta an heimischen und internationalen Veranstaltungen teil, die der Festigung von Handelsbeziehungen dienen, um das Interesse neuer Partner und Marktteilnehmer zu wecken.

BioAlberta ist ein mitgliederorientierter Verband, der die pulsierende und vielfältige Biowissenschaftsbranche der Provinz vertritt und fördert. Durch seine zahlreichen Partnerschaften und Kooperationen setzt sich der Verband für die Förderung der Biowissenschaftsunternehmen in Alberta auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene ein.

Edmonton Health City (Edmonton, Alberta): Edmonton zählt zu den wenigen nordamerikanischen Städten, welche die modernsten Innovationen im Bereich digitale Gesundheit sowohl finanziell als auch anderweitig unterstützen. Health Gauge ist Mitglied und Partner von EHC und arbeitet gemeinsam mit der Stadtverwaltung an der Entwicklung neuer Sandbox-Testbereiche zusammen, um neue Geschäftskanäle und gemeinschaftsorientierte Dienste zu sondieren.

Die Organisation sieht es als ihre Aufgabe, den Weg für einen Wandel in unserer Gesundheitsökonomie zu ebnen. Sie setzt sich für bessere Ergebnisse in der Gesundheitsversorgung und für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region ein, die sich auf globaler Ebene erweitern lässt.

Digital Supercluster (Vancouver, British Columbia): Health Gauge ist Mitglied des in Vancouver ansässigen und staatlich geförderten Programms Digital Supercluster, das Jungunternehmen bei der Weiterentwicklung von digitalen Zukunftslösungen unterstützt.

Das Digital Technology Supercluster macht sich die Macht der Daten zunutze, um die Wirtschaft zu beleben und Kanada als internationale Drehscheibe für digitale Innovation zu positionieren. Das Gesamtportfolio des Superclusters ist mit mehr als 200 Millionen Dollar bewertet und umfasst über 60 Projekte, die sich mit wesentlichen Problemstellungen infolge der COVID-19-Pandemie befassen, die Gesundheit und Sicherheit der Kanadier verbessern, die digitale Transformation wichtiger Wirtschaftssektoren in die Wege leiten und den Kanadiern eine Ausbildung für qualifizierte Arbeitsplätze in der digitalen Wirtschaft ermöglichen.

Alberta Machine Intelligence Institute (amii): Health Gauge ist eng mit allen führenden Forschungseinrichtungen und Fakultäten der University of Alberta verbunden. amii zählt zu den weltweit führenden Organisationen in Edmonton und hat maßgeblich daran mitgewirkt, wichtige Beteiligungen von international führenden KI-Unternehmen in die Region zu bringen. Health Gauge wird auch weiterhin an den Programmen von amii mitarbeiten und von dieser Mitarbeit entsprechend profitieren.

amii investiert schon seit Jahrzehnten in die moderne KI-Forschung. Heimische Forscher der University of Alberta und von amii waren maßgeblich an der Entwicklung des Computerprogramms Alpha-Go in Kooperation mit der Google-Organisation Deep Mind beteiligt. amii arbeitet branchenübergreifend mit Unternehmen jeglicher Größe zusammen, um innovative Strategien zu fördern und neben praktischen Hilfestellungen und Beratungen auch Betriebsschulungen und Leistungen im Bereich Talentrekrutierung anzubieten.

Über AI/ML Innovations Inc.

AI/ML Innovations Inc. hat seinen Geschäftsbetrieb neu ausgerichtet, um von den zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) bestmöglich zu profitieren. Der Beteiligungsschwerpunkt liegt dabei zunächst auf aufstrebenden Unternehmen mit Spezialisierung auf digitaler Gesundheit und Wohlbefinden, die mit Hilfe von KI, ML, Cloud Computing und digitalen Plattformen das gesamte Gesundheitswesen punktgenau mit transformativen Lösungen im Gesundheitsmanagement unterstützen. Über strategische Partnerschaften mit Health Gauge, Tech2Health und anderen geplanten gewinnbringenden Beteiligungen engagiert sich das Unternehmen auch weiterhin in expandierenden Wachstumsbranchen - zum Vorteil aller Stakeholder des Unternehmens. Die Aktien von AI/ML werden an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol AIML, im OTCQB Venture Market unter dem Börsenkürzel AIMLF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 42FB gehandelt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61144/AIML_260821_DEPRcom.001.png

Über Health Gauge

Die zum Patent angemeldete Lösung von Health Gauge ist ein persönliches Gesundheitsüberwachungs- und Gesundheitsmanagementsystem, das die neuesten tragbaren Gesundheitsüberwachungsgeräte mit hochentwickelten Softwaretools auf Basis künstlicher Intelligenz und einer proprietären Cloud-Computing-Software kombiniert, um Pflegekräfte, Patienten und medizinisches Fachpersonal beim Zugriff auf relevante Daten und deren Nutzung zu unterstützen. Dies garantiert bessere Heilungserfolge und gesündere Lebensziele, weil unmittelbar bessere Entscheidungen für die Gesundheit getroffen werden können. www.healthgauge.com

Health Gauge ist kein medizinisches Gerät und nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt. Der Dienst kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen und ist auch nicht als Alternative dazu gedacht. Wenn Sie an einer Krankheit leiden oder vermuten, dass Sie erkrankt sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Dienst nutzen, ein Trainingsprogramm beginnen oder Ihre Ernährung umstellen.

