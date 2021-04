IRW-News: ADTIGER CORPORATIONS LIMITED: AdTiger Corp.: Freiwillige Mitteilung - Business Update

IRW-PRESS: ADTIGER CORPORATIONS LIMITED: AdTiger Corp.: Freiwillige Mitteilung - Business Update

Diese Mitteilung wird auf freiwilliger Basis von ADTIGER CORPORATIONS LIMITED (der Gesellschaft, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, der Gruppe) gemacht.



Diese Mitteilung soll dazu dienen, die Aktionäre der Gesellschaft (die Aktionäre) und potentielle Investoren über die jüngste Geschäftsentwicklung der Gruppe zu informieren.

Neueste Geschäftsentwicklung

Am 29. März 2021 gründete die Gruppe eine hundertprozentige Tochtergesellschaft Adtiger Technology Company Limited (Adtiger Technology) in China mit einem eingetragenen Kapital von USD 30.000.000. Am 3. Februar 2021 schlossen die Gesellschaft und das Management-Komitee der Jimo Economic Development Zone in der Provinz Shandong (der Entwicklungszone) eine Kooperationsvereinbarung ab, um den Hauptsitz der Gesellschaft in der Entwicklungszone in China zu errichten. Adtiger Technology, als chinesischer Hauptsitz der Gesellschaft, wird für die Geschäftsentwicklung in den Bereichen digitales Marketing, gewerbliche Investitionen und Vertrieb neuer Geschäfte auf dem chinesischen Festland zuständig sein.

Die Gruppe etabliert ihren Hauptsitz in China, um den Markt für digitales Marketing in China weiterzuentwickeln. Seit dem vierten Quartal 2020 hat die Gesellschaft schrittweise Kooperationen mit erstklassigen chinesischen Medienplattformen wie ByteDance, Kuaishou und iFeng.com aufgebaut und chinesische Kunden einer Vielzahl von Bereichen wie Internetdienstleister, Bildung, soziale Netzwerke, Gaming und E-Commerce abgedeckt.

Als globaler Anbieter von Online-Werbediensten verfolgt die Gesellschaft die Entwicklungsstrategie Übersee + Inland + Software as a Service (SaaS) und gründet ihren Hauptsitz in China, zusätzlich zum weiteren Ausbau der Kooperationen mit Medienverlagen in Übersee, mit dem Ziel, die Erfassung der chinesischen Medienverlage kontinuierlich zu erweitern, ihre digitale Marketing-Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, zweistellige Wertentwicklungspunkte in China und Übersee zu erreichen und den Kunden der Gesellschaft umfassendere digitale Marketinglösungen anzubieten. Es wird erwartet, dass die tiefgreifende Geschäftsverteilung auf dem chinesischen Markt die langfristige Leistung und das Umsatzwachstum der Gesellschaft stimulieren wird.

Diese Mitteilung wird von der Gesellschaft auf freiwilliger Basis gemacht und stellt keine Transaktion dar, die gemäß Kapitel 14 oder Kapitel 14A der Vorschriften für die Notierung von Wertpapieren an der Börse in Hongkong (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) für die Gesellschaft offengelegt werden muss.

Den Aktionären der Gesellschaft und potenziellen Investoren wird empfohlen, beim Handel mit den Aktien der Gesellschaft Vorsicht walten zu lassen.

Im Auftrag des Vorstands

ADTIGER CORPORATIONS LIMITED

Chang Sufang

Chairman, Chief Executive Officer und

Executive Direktor

Hongkong, 7. April 2021

Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung sind die geschäftsführenden Direktoren Frau Chang Sufang, Frau Li Hui, der nicht geschäftsführende Direktor ist Herr Hsia Timothy Chunhon, und die unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktoren sind Herr Yao Yaping, Herr Chan Foon und Herr Zhang Yaoliang.

ADTIGER CORPORATIONS LIMITED

(Eingetragen auf den Kaimaninseln mit beschränkter Haftung)

(Aktien-Code: 1163)

