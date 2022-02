IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Das neue StormForge Optimize Live nutzt maschinelles Lernen zur intelligenten und automatisierten Optimierung von Application Performance und Kosteneffizienz in Cloud-Native Produktionsumgebungen

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Das neue StormForge Optimize Live nutzt maschinelles Lernen zur intelligenten und automatisierten Optimierung von Application Performance und Kosteneffizienz in Cloud-Native Produktionsumgebungen

StormForge ebnet den Weg für mühelose Anwendungs- und Infrastruktureffizienz als einzige Lösung, die proaktive Pre-Production- und Production-Optimierung in einer Machine-Learning Plattform vereint

CAMBRIDGE, MA / ACCESSWIRE / 23. Februar 2022 / StormForge, der führende Anbieter von Cloud-Native Application Performance Testing und Ressourcenoptimierung, kündigt heute StormForge Optimize Live an, eine neue Lösung zur automatisierten und intelligenten Optimierung der Effizienz von Produktionsumgebungen. Optimize Live analysiert vorhandene Telemetriedaten mit Hilfe von maschinellem Lernen, um Konfigurationsänderungen in Echtzeit zu empfehlen, die die Ressourcennutzung und -kosten reduzieren und gleichzeitig die Anwendungsperformance sicherstellen. Die neue Lösung ist Teil der StormForge Plattform, die jetzt den Kreislauf zwischen Pre-Production- und Production-Optimierung schließt, um proaktiv und kontinuierlich höchste Effizienz für Unternehmen zu gewährleisten, die Kubernetes einsetzen.

StormForge Optimize Live baut die StormForge Plattform aus, um die erste intelligente Optimierung für cloud-native Pre-Production- und Produktionsumgebungen zu liefern", sagt Matt Provo, CEO und Gründer von StormForge. StormForge informiert, optimiert und funktioniert während des gesamten Cloud-Native Entwicklungszyklus sowohl für Entwicklungs- als auch Operations-Teams, die eine intelligente und umfassende Plattform benötigen, die ihren Ertrag aus Kubernetes-Investitionen maximiert. So können wir alle das Versprechen von Kubernetes und Cloud-Native verwirklichen."

Die rasante Einführung von Kubernetes und Cloud-Native-Technologien schafft neue und manchmal unerwartete Komplexität im Unternehmen. Die unzähligen Tools, die versuchen, sich mit dem gesamten Umfeld auseinanderzusetzen, haben diese Komplexitätslücke nur vergrößert. Gleichzeitig hat die Menge der von Unternehmen gesammelten Daten ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht, während der Wert dieser gesammelten Daten aufgrund fehlender intelligenter Optimierungsplattformen ungenutzt bleibt. Herkömmliche Observability-Tools sind nur begrenzt in der Lage, Teams über umsetzbare Erkenntnisse zu informieren. StormForge Optimize Live unterstützt moderne Anforderungen für Architektur und Betrieb, indem es eine Ebene tiefer geht, um aus allen gesammelten Daten Erkenntnisse zur Performance zu gewinnen, zu informieren und Cloud-Native Umgebungen zu optimieren.

Wir haben unsere Optionen geprüft und StormForge hat sich schnell als die ideale Lösung herausgestellt - andere Angebote weisen nicht die benötigte Intelligenz auf und wären nicht so effektiv gewesen, um die Anforderungen unseres Unternehmens zu erfüllen", sagt Charley Dublin, Vice President of Product Management bei dem Software-as-a-Service-Unternehmen Acquia. StormForge ist für Acquia ein entscheidender Schritt nach vorn. Es ermöglicht uns, in einem schnelllebigen und hart umkämpften Markt Schritt zu halten und gleichzeitig den Wert, den wir unseren Kunden bieten, zu steigern."

Es ist eine Herausforderung, die richtigen Ressourcen für containerisierte Anwendungen effizient bereitzustellen, und Unternehmen müssen entweder zu viel bereitstellen oder viel manuelle Arbeit leisten, um ihre Infrastruktur zu kalibrieren", sagt James Governor, Principal Analyst und Mitbegründer von RedMonk. Jedes Unternehmen versucht, das optimale Gleichgewicht zwischen Performance und Kosten zu finden. StormForge versucht, diesen Prozess mit maschinellem Lernen und Automatisierung für Cloud-Native-Entwicklungsteams einfach und intuitiv zu gestalten."

StormForge Optimize Live ist eine ML-gestützte multidimensionale Optimierung. Das Machine Learning geht über Kosten oder Performance hinaus und ermöglicht intelligente Trade-Offs. Es wurde speziell für Kubernetes entwickelt und bildet die Grundlage für die Optimierung des gesamten Kubernetes-Stacks, einschließlich Anwendung, Pod und Container. StormForge Optimize Live kann in jeder CNCF-zertifizierten Distribution ausgeführt werden. Es beinhaltet automatisierte Optimierung und ermöglicht schnelle Wertschöpfung mit One-Click-Deployment für die Optimierung von Produktionsumgebungen und automatisierte Rapid Experimentation für Pre-Production-Umgebungen. Es nutzt vorhandene Daten, um Erkenntnisse und Optimierungen aus bereits gesammelten Observability- und Kostendaten bereitzustellen.

Es ist zwar kein Geheimnis, dass Cloud- und Kubernetes-bezogene Rechnungen steigen, aber unsere Mikro-Umfrage zu FinOps for Kubernetes hat ergeben, dass die Kosten oft dadurch gemildert werden, wenn Unternehmen in der Lage sind, die Kubernetes-Kosten genau und effektiv zu überwachen, diese Kosten vorherzusagen und Prozesse einzuführen, die unnötige Mehrausgaben eindämmen können", sagt Chris Aniszczyk, CTO der Cloud Native Computing Foundation. Intelligente und automatisierte Lösungen, wie wir sie von StormForge und anderen sehen, können helfen, die Cloud-Native-Infrastruktur zu optimieren und unnötige Ausgaben zu reduzieren. Diese technologischen Fortschritte sind für uns ermutigend."

Weitere Features und Vorteile von StormForge Optimize Live sind:

- Nutzung von Machine Learning (ML) zur kontinuierlichen Optimierung von Produktionsumgebungen

- Analyse von Observability-Daten, um Ressourceneinstellungen (CPU, Memory, Replicas) für eine verbesserte Effizienz mit anfänglichen Prometheus- und Datadog-Integrationen zu empfehlen

- Bereitstellung von besseren Empfehlungen als die durch VPA (Vertical Pod Autoscaling) gewonnenen Erkenntnisse, da Machine Learning die spezifische Umgebung der Kunden kennt

- Konfigurierbare Policies für mehr Flexibilität, wie bspw. automatisierte oder manuelle Genehmigung von Empfehlungen nach Namespace

- Nutzung der Basis der StormForge Plattform mit üblichem User-Management, SSO, RBAC, Release-Automatisierung und mehr.

Cloud und Cloud-Native Technologien haben die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Ressourcen verwalten. Dies schafft Möglichkeiten für innovative Performance- und Optimierungslösungen", sagt Joe Daly, Director of Community bei der FinOps Foundation. StormForge gehört zu einer sehr erlesenen Gruppe von Unternehmen, die Innovationen entwickeln, um Development-, Operations- und Finanzteams moderne, intelligente Lösungen zur Verfügung zu stellen. FinOps Practitioners können somit neuartige Einblicke in ihre Umgebungen erhalten, die es ihnen ermöglichen, ihre Verfahren auf die nächste Stufe zu heben."

Ankündigung weiterer StormForge-Updates für Enterprise-Readiness: RBAC-System, 24/7-Produktionssupport und Air-Gapped-Deployment, einschließlich UI, SSO/SAML und Release-Mechanismen. Optimierung in Pre-Production Umgebungen und Verbesserung von Load Testing enthalten: UI-basiertes Application-Scanning mit einem Klick für eine einfachere Erstellung von Experimenten, verbesserte Visualisierung von Experimenten mit Logs für Versuchsreihen und UI-basierter Parameterbearbeitung sowie Hail (Perf-Testing-Engine) im Cluster für verbesserte Sicherheit und Flexibilität bei internen Anwendungen.

Über StormForge

StormForge bringt Datenwissenschaftler*innen und Software-Ingenieur*innen von Weltrang zusammen, um Unternehmen zu ermöglichen, die IT- und Betriebseffizienz zu steigern. Die StormForge Plattform zeichnet sich durch ihren konsequenten Fokus auf die Entwicklung von AI-basierten Softwareprodukten aus, die Menschen helfen und sie nicht ersetzen sollen. Die StormForge Plattform nutzt Performance Tests höchster Qualität in Verbindung mit maschinellem Lernen, um die Anwendungsperformance zu steigern und die Kosten in komplexen Umgebungen zu senken. Im Februar 2020 gab StormForge eine Finanzierung von Insight Partners bekannt, um das Wachstum seiner Plattform zu beschleunigen. StormForge wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, Köln und Washington, DC. Erfahren Sie mehr unter www.StormForge.io.

