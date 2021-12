IRW-News: ACCESSWIRE News Network : In dieser festlichen Zeit können Sie clever handeln und Ziele erreichen, da mehrere Gebühren aller Krypto-CFDs bei Libertex auf Null gesenkt wurden

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : In dieser festlichen Zeit können Sie clever handeln und Ziele erreichen, da mehrere Gebühren aller Krypto-CFDs bei Libertex auf Null gesenkt wurden

LIMASSOL, CYPRUS / ACCESSWIRE / Dezember 28, 2021 / Libertex freut sich, sein neuestes und eines der einzigartigsten Features auf dem Markt vorzustellen: der provisionsfreie Handel mit CFDs auf Kryptowährungen! Außerdem entfallen bei allen CFDs auf Kryptowährungen die Swap- und Wechselgebühren! Handeln Sie auf der Libertex-Plattform CFDs auf Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar, Solana oder andere Krypto-CFDs, ohne dass die üblichen Gebühren Ihnen im Weg stehen. Diese Option ist jetzt auf einer der benutzerfreundlichsten Handelsplattformen sowohl für neue als auch für bestehende Kunden verfügbar!

Weniger Gebühren, mehr Möglichkeiten

Ab sofort gibt es für alle Privatkunden der Libertex-Plattform KEINE Umtauschgebühren, KEINE Provisionen und KEINE Swaps auf Kryptowährungs-CFDs (mit Ausnahme von britischen Privatkunden, für die Kryptowährungs-CFDs nicht verfügbar sind). Das bedeutet, dass Sie bei einem CFD-Handel nur den Spread bezahlen. Für Händler von Krypto-CFDs auf Libertex kann dies im Vergleich zur Konkurrenz bei Trades, Overnight-Trades, hochvolumigen Trades und mehr eine beträchtliche Menge Geld einsparen.

Die Community hat danach gefragt und das Unternehmen hat reagiert! Vergessen Sie die Gebühren und handeln Sie Krypto-CFDs

Die Abschaffung der drei verschiedenen Arten von Gebühren macht den Handel mit CFDs auf Kryptowährungen bei Libertex nicht nur erschwinglicher, sondern gibt Ihnen auch die Freiheit, zu handeln, ohne sich über zusätzliche Gebühren Gedanken machen zu müssen.

Kryptowährungen haben in den letzten Jahren erhebliche Kursbewegungen auf dem Markt gezeigt, was Händlern interessante neue Möglichkeiten eröffnete. Sie können all diese mit Libertex zu dessen Marktpreisen und unter aktuellen Marktbedingungen erkunden.

Trader, die CFDs auf Kryptowährungen handeln, haben in der Libertex-Community einige Bedenken geäußert, und das Unternehmen hat auf sie gehört: Der Handel mit Kryptowährungen sollte schnell und erschwinglich sein. Libertex wurde nach dem Prinzip gegründet, möglichst vielen Tradern den Handel zu Bedingungen zu ermöglichen, die für sie funktionieren. So wurde Libertex möglicherweise die erste Handelsplattform, die alle diese Arten von Gebühren für den Handel mit Kryptowährungen abgeschafft hat. Und dies ist kein exklusives Angebot, das sich hinter Kleingedrucktem und strikten Bedingungen verbirgt. Jeder kann bei Libertex mitmachen und zu genau diesen Bedingungen mit dem Handel von Kryptowährungs-CFDs beginnen.

Libertex: die Plattform Nummer eins für Krypto-Handel

Mit über 24 Jahren Erfahrung auf dem Finanzmarkt und mehr als 40 internationalen Auszeichnungen, darunter zuletzt als Beste Handelsplattform (Forex Report, 2021) und Vertrauenswürdigster Broker Europas (Ultimate Fintech, 2021), ist Libertex eine der ersten Adressen für alle Trader, die das Beste aus modernen Technologien herausholen wollen, egal ob es sich um erfahrene professionelle Trader oder Anfänger handelt, die mit einem Demokonto zum Üben beginnen können. Dank der schnellen, benutzerfreundlichen Apps für Mobilgeräte, den PC sowie Internetbrowser können Sie Ihre Marktaktivitäten von jedem Gerät aus überall und jederzeit verwalten.

Als möglicherweise einzige Handelsplattform, die den Handel von Krypto-CFDs ohne Provisionen, ohne Swaps und ohne Börsengebühren anbietet, ist Libertex zu einer der kostengünstigsten Plattformen für den Kauf, Verkauf und Tausch der beliebtesten Kryptowährungen geworden. Im Vergleich dazu erheben andere Handelsplattformen und Kryptobörsen Maker- und Taker-Gebühren, die zwischen 0,1 % und 2 % liegen.

Registrieren Sie sich kostenlos und "Clever handeln, Ziele erreichen"

Es dauert nur ein paar Sekunden, um sich bei Libertex zu registrieren und eine der einzigartigsten Krypto-Handelsplattformen zu erleben. Aber das ist noch nicht alles. Getreu dem Motto "Clever handeln, Ziele erreichen!" ist Libertex ständig bestrebt, den eigenen Kunden Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten. Dazu gehören eine weitreichende Palette von Aktien-, Forex- und Krypto-CFDs sowie umfangreiche Analysetools.

Wenn Sie bereit sind, Ihr Trading im neuen Jahr auf ein höheres Niveau zu bringen, dann lassen Sie Provisionen, Swaps und Börsengebühren für immer hinter sich und beginnen Sie mit dem Handel von Krypto-CFDs mit Libertex! (https://promo.libertex.com/lp/de-de/zero-crypto-a/?utm_id=1EDT&utm_source=icobooster&utm_medium=PR&utm_campaign=crypto_offer&utm_country=de)

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Instrumente für Kryptowährungen sind für Privatkunden im Vereinigten Königreich nicht verfügbar.

Über Libertex

Als Teil der Libertex-Gruppe ist Libertex ein von der zypriotischen Börsenaufsichtsbehörde regulierter Broker, der handelbare CFDs auf Rohstoffe, Devisen, ETFs, Kryptowährungen und andere Basiswerte anbietet. Libertex bietet auch provisionsfreie Investitionen in echte Aktien an.

Im Laufe der Jahre hat Libertex mehr als 40 prestigeträchtige internationale Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter die Auszeichnung "Vertrauenswürdigster Broker in Europa" (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex ist der offizielle Handelspartner des FC Tottenham Hotspurs und bringt die aufregenden Welten des Fußballs und des Tradings zusammen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sich die Libertex Group zu einer vielfältigen Mischung aus Unternehmen, Brokern, Tradern, Bildungs- und IT-Entwicklungszentren entwickelt, die es der Gruppe ermöglicht, weltweit zu operieren und Millionen von Kunden aus über 120 Ländern zu bedienen.

