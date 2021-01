IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Rhotex Inc. bringt umweltfreundliche Optionen zu Krypto-Mining auf den Markt

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Rhotex Inc.



bringt umweltfreundliche Optionen zu Krypto-Mining auf den Markt

Toronto (Ontario), ACCESSWIRE, 11. Januar 2021. Rhotex (www.rhotex.com) hat drei Mining-Gehäuse offiziell auf den Markt gebracht, die mit einem integrierten Kühlsystem ausgestattet sind, um eine 100-prozentige Effizienz zu gewährleisten, da die Chips Wärme erzeugen. Diese von Rhotex entwickelte Innovation ist die erste ihrer Art, die von erfahrenen Experten der Kryptoindustrie entwickelt wurde, und stellt eine umweltfreundliche Lösung für die heutigen Herausforderungen dar, denen traditionelle Schürfer ausgesetzt sind, da sie im Vergleich zur Ausgangsleistung weniger Strom verbraucht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55025/RhotexJAN112021INTL(002)_DE_PRCOM.001.jpeg

Rhotex hat zurzeit eine Reihe von Produkten in seinem neuen Angebot: RHO Lite, RHO Pro und RHO Rack, die mit unglaublichen Eigenschaften wie niedrigem Stromverbrauch, hoher Leistung, WLAN/Ethernet-Anschluss, einfacher Einrichtung und produktiver Kompatibilität mit unterschiedlichen Blockchain-Optionen aufwarten. Zusammen mit dem integrierten Kühlsystem erhöht dies den zu erwartende Hashwert und verschafft ihm somit einen Vorsprung in der Branche. Alle Produkte der Serie RHO wurden akribisch analysiert und unter anspruchsvollen Bedingungen getestet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55025/RhotexJAN112021INTL(002)_DE_PRCOM.002.jpeg

Die Algorithmus-Lösungen von Rhotex Inc. integrieren erstklassige Hardware- und Software-Technologien für Edge- und Cloud-to-Edge-Unternehmenslösungen und schürfen Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin und Dash auf hohem Niveau in bemerkenswerter Zeit. Die Hashwert-Leistungen der Serie beinhalten Folgendes:

RHO Lite: 1.000 TH/s - Bitcoin, 5 GH/s - Ethereum

RHO Pro: 1.800 TH/s - Bitcoin, 10 GH/s - Ethereum

RHO Rack: 4.100 TH/s - Bitcoin, 20 GH/s - Ethereum

Roberts Evans, CEO von Rhotex Inc. betonte in einer Erklärung, dass die Serie RHO ein benutzerfreundlicher Schürfer ist, der die Energieeffizienz optimiert und gleichzeitig maximalen Ertrag liefert. Es ist unsere Art, unseren Beitrag zu einer grünen Umwelt zu leisten, indem wir ein umweltfreundliches Design mit einem integrierten Kühlsystem entwickeln, das äußerst geringe CO2-Emissionen aufweist. Dies ist das erste seiner Art. Wir sind mit den Möglichkeiten, die diese Innovation bietet, sehr zufrieden, fügte er hinzu.

Um das umfassende Produktsortiment zu sehen und mehr über Rhotex zu erfahren, besuchen Sie bitte www.rhotex.com.

Über Rhotex

Rhotex Inc. ist das Unternehmen hinter der Schürferserie RHO: umweltfreundliche, qualitativ hochwertige Kryptowährungsschürfer mit integriertem Kühlsystem, die eine äußerst hohe Hashleistung bei geringem Energieverbrauch liefert. Zu seinen Partnern zählen Equinix, Avenga, Etiya, Altiostar und viele weitere. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto (Kanada) und unterhält zurzeit Niederlassungen in Australien.

