IRW-News: 92 Resources Corp.: 92 Resources schließt überzeichnete Privatplatzierung

92 Resources schließt überzeichnete Privatplatzierung

Vancouver, BC, 24. Februar 2017 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (FWB: R9G2) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine überzeichnete Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung) mit einem Platzierungsvolumen von insgesamt 895.199,96 $ geschlossen hat.

Das Unternehmen hat 7.460.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,10 $ pro Einheit, sowie 1.243.333 Flow-Through-Einheiten (die FT-Einheiten) zum Preis von 0,12 $ pro FT-Einheit begeben bzw. zugeteilt. Mit den Einheiten wurde damit ein Brutto-Gesamterlös von 746.000 $ und mit den FT-Einheiten ein Brutto-Gesamterlös von 149.199,96 $ erzielt.

Die NFT-Einheiten (Non-Flow-Through-Einheiten) bestehen aus einer Stammaktie und einem nicht übertragbaren Aktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens und kann innerhalb von zwei Jahren zum Preis von 0,15 $ ausgeübt werden.

Die FT-Einheiten bestehen aus einer Stammaktie und der Hälfte eines übertragbaren Aktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und kann innerhalb von zwei Jahren zum Preis von 0,15 $ ausgeübt werden.

Zusätzlich hat das Unternehmen an registrierte Händler Barprovisionen (Finder's Fees) in Höhe von insgesamt 21.000 $ bezahlt und 35.000 Finder's Warrants begeben. Jeder Finder's Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von zwei Jahren zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,15 $.

Das Unternehmen wird den Erlös aus der Privatplatzierung für qualifizierte Explorationsmaßnahmen in seinen kanadischen Konzessionsgebieten sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwenden. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Die Frist endet am 25. Juni 2017.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.

Für das Board of Directors

ADRIAN LAMOUREUX Adrian Lamoureux, President & CEO

92 Resources Corp. Suite 1400 - 1111 W. Georgia St. Vancouver, BC, V6E 4M3 Tel: (778) 945 2950 Fax: (604) 689 8199 www.92resources.com

Börsensymbol: TSX.V: NTY Frankfurt: R9G2 (WKN: A11575)

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39028 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39028&tr=1

