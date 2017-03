IRW-News: 92 Resources Corp.: 92 RESOURCES CORP. leitet metallurgisches Testprogramm für das Lithiumprojekt Hidden Lake ein

IRW-PRESS: 92 Resources Corp.



92 RESOURCES CORP. leitet metallurgisches Testprogramm für das Lithiumprojekt Hidden Lake ein

Vancouver, 28. März 2017 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (FWB: R9G2) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein vorläufiges metallurgisches Testprogramm für das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Hidden Lake (das Projekt oder das Konzessionsgebiet) in den Nordwest-Territorien (NWT) eingeleitet hat. Das Konzessionsgebiet liegt im Zentrum des Lithium-Pegmatitgürtels Yellowknife entlang des Highway 4, rund 40 km östlich von Yellowknife.

Dies ist das erste metallurgische Programm, dem die Pegmatite des Projekts Hidden Lake unterzogen werden. Das oberste Ziel ist dabei, die Eignung des Materials zur Verarbeitung zu einem möglicherweise marktfähigen Spodumenkonzentrat nachzuweisen.

Das Programm wird sich aus zwei Phasen zusammensetzen: der mineralogischen Analyse und der Mineralverarbeitung. Ziel der mineralogischen Phase ist die vollständige Charakterisierung der lithiumhaltigen Minerale (d.h. Spodumen) und der Gangminerale sowie die Ermittlung der Eigenschaften der Mineralfreisetzung. Diese Informationen werden die Grundlage für die Mineralverarbeitungsphase bilden, deren Ziel in der Abscheidung des Spodumens aus dem Gangmaterial zur Erzeugung eines hochgradigen Mineralkonzentrats bestehen wird.

In der mineralogischen Phase wird Material aus den Pegmatiten LU D12, HL1, HL3 und HL4 jeweils separat untersucht werden, um die Freisetzungs- und mineralogischen Eigenschaften zu bestätigen. Sofern keine deutlichen Unterschiede zwischen den vier Pegmatiten bestehen, wird eine einzige Mischprobe für die anschließenden Untersuchungen zur Mineralverarbeitung erzeugt werden.

Die Mineralverarbeitungsphase umfasst Testarbeiten zur Mahlbarkeit, der Schweretrennung (Heavy Liquid Separation; HLS), der magnetischen Abscheidung und der Flotation, um ein vorläufiges Fließdiagramm für das Projekt zu entwickeln und eine kleine Menge Spodumenkonzentrat mit potenziell marktfähiger Qualität zu herzustellen.

Die Lithiumgewinnung steht zwar im Mittelpunkt der Testarbeiten, das Potenzial für die Gewinnung der tantalhaltigen Minerale in einem sekundären Konzentrat wird jedoch auch geprüft.

Das Unternehmen hat SGS Canada Inc. mit der Durchführung des Programms in deren Einrichtung in Lakefield (Ontario) beauftragt. Die Testarbeiten werden mehrere Monate andauern. SGS hat erhebliche Erfahrung in der Verarbeitung von spodumenhaltigem Pegmatit sowie anderen lithiumhaltigen Mineralen und Gesteinsarten, weshalb sich SGS bestens für die Durchführung eines solchen Programms eignet.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

William Miller P. Geo. von Dahrouge Geological Consulting Ltd. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über 92 Resources Corp.

92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei primäre Projekte in Kanada: das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in NWT, das Lithiumkonzessionsgebiet Pontax in Quebec und das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake befindet sich in strategischer Lage im Zentrum des Pegmatitgürtels Yellowknife. Die Explorationsarbeiten 2016 lieferten Werte von u.a. 1,90 % Li2O über 9 m und Stichproben mit bis zu 3,3 % Li2O. Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.

Das Konzessionsgebiet Pontax befindet sich im Lithiumdistrikt der kanadischen Provinz Quebec und erstreckt sich über mehrere historische Pegmatitvorkommen in der Nähe zu bekannten spodumenhaltigen Pegmatiten. Das Konzessionsgebiet ist von einem 20 km langen Abschnitt des Grünsteingürtels Pontax unterlagert, der auch ein günstiges geologisches Milieu für Goldvorkommen ist.

Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden deckt einen 4 km langen Abschnitt der Formation Mt. Wilson ab, die aus weißen Quarz-Sandsteinen mit hohem Reinheitsgrad besteht. Seine strategische Lage im Westen Kanadas und unweit bestehender Infrastruktur ermöglicht den Zugang zu den Öl- und Gasmärkten zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Hochwertiger Quarzsand spielt in dieser Industrie als Rohstoff eine wichtige Rolle. In der benachbarten Kieselerdemine Moberly, die von Heemskirk Canada Ltd. betrieben wird, werden eine Anzahl von Produkten mit hohem Reinheitsgrad gewonnen. Die Mine ist seit Februar 2017 Gegenstand eines Übernahmeangebots von Northern Silica Corporation im Wert von 42,3 Millionen AU$.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.

Für das Board of Directors ADRIAN LAMOUREUX Adrian Lamoureux, President & CEO

92 Resources Corp Suite 1400 - 1111 W. Georgia St.Vancouver, BC, V6E 4M3Tel: (778) 945 2950 Fax: (604) 689 8199 www.92resources.com

Trading Symbol: TSX.V: NTY

Frankfurt: R9G2 (WKN: A11575)

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

