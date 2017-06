IRW-News: 92 Resources Corp.: 92 RESOURCES CORP.: Beginn des Feldprogrammes bei seinem Frac-Sand-Landpaket nahe Golden (British Columbia)

IRW-PRESS: 92 Resources Corp.



92 RESOURCES CORP.: Beginn des Feldprogrammes bei seinem Frac-Sand-Landpaket nahe Golden (British Columbia)

Vancouver, 6. Juni 2017. 92 Resources Corp. (TSX-V: NTY, FSE: R9G2) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Feldcrews zu seinem Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden (das Konzessionsgebiet) entsendet wurden, das etwa fünf Kilometer von Golden (British Columbia, Kanada) entfernt ist. Das Konzessionsgebiet weist eine hervorragende Infrastruktur mit einer Ranch und Wege für den Forstbetrieb im gesamten Gebiet sowie mit einem Zugang zum Kopfbahnhof in Golden auf.

Feldcrews von Dahrouge Geological Consulting Ltd. wurden nun zum Standort entsendet, um ein etwa zehntägiges Explorationsprogramm durchzuführen, dessen Schwerpunkt auf weiteren Kartierungen und Probennahmen bei der Formation Mount Wilson liegen wird, die aus äußerst reinem weißem Quarzit und bröckeligen Sandsteinen besteht. Das Ziel des Feldprogramms besteht darin, das Potenzial des Frac-Sands besser zu bewerten und ausreichende Informationen zu sammeln, um einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 über das Konzessionsgebiet zu unterstützen.

Das Konzessionsgebiet umfasst eine Streichenlänge von 18 Kilometern der Formation Mount Wilson, wo bei im Jahr 2014 entnommenen Proben hochgradige Kieselerde bestätigt wurde. Die vier entnommenen Proben wiesen durchschnittlich 98,6 Prozent Siliziumdioxid mit einem Höchstwert von 99 Prozent Siliziumdioxid, geringen Borwerten (etwa zehn Teile pro Million) und geringen Eisenwerten (0,28 Prozent) auf. Vorläufige Untersuchungen dieser Proben weisen auf günstige Frac-Sand-Eigenschaften sowie auf Kieselerde mit potenziell metallurgischen Gehalten hin.

Das Konzessionsgebiet befindet sich unmittelbar nehmen der produzierenden Kieselerdemine Mount Moberly, die von Heemskirk Canada Ltd. betrieben wird und zurzeit einer Überarbeitung in Richtung Frac-Sand-Produktion unterzogen wird, wobei der kommerzielle Betrieb für die zweite Jahreshälfte 2017 angepeilt wird. Kürzlich, im Februar 2017, war Heemskirk Gegenstand eines Übernahmeangebots durch Northern Silica Corporation. Die gesamte Transaktion wird auf über 42,3 Millionen Australische Dollar geschätzt.

Angesichts der aktuellen Marktlage von Frac-Sand im Westen Kanadas und des Mangels einer heimischen Versorgung, die den Import beträchtlicher Volumina an Frac-Sanden aus dem oberen mittleren Westen der USA erfordert, bewertet das Unternehmen zurzeit aktiv eine Reihe von Möglichkeiten, um den Wert des Unternehmens zu entfalten und den Aktionärswert zu steigern, während es weiterhin sein Vorzeige-Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in der Nähe von Yellowknife (Northwest Territories) weiterentwickelt.

Adrian Lamoureux, President und Chief Executive Officer von 92 Resources, sagte: Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden stellt angesichts seines Potenzials, eine umfassende, qualitativ hochwertige Frac-Sand-Lagerstätte zu beherbergen, ein erheblich unterbewertetes Aktivum dar. Trotz der schwankenden Öl- und Gaspreise ist die Nachfrage nach Frac-Sand in Nordamerika außergewöhnlich solide und zudem gibt es in Kanada eine nahezu nicht existente heimische Versorgung mit qualitativ hochwertigem Stützmittel.

Das Management weist darauf hin, dass Gesteinsformationen und Projekteigenschaften in angrenzenden Konzessionsgebieten (z. B. Moberly) nicht zwangsläufig auf das Vorkommen derselben Eigenschaften in den Konzessionsgebieten des Unternehmens (z. B. Golden Frac Sand) hinweisen.

Weitere Informationen über das Konzessionsgebiet und dessen Standort finden Sie auf der Website des Unternehmens unter dem folgenden Link:

http://www.92resources.com/properties/zim-frac-property.html

Über Frac-Sand Die Entwicklung des hydraulischen Fracturings von unkonventionellem Öl und Gas führte zu einer kontinuierlichen Steigerung des Sandvolumens pro durchschnittliches Bohrloch. Intensive Fracs können das Produktionsprofil eines Bohrlochs erheblich verbessern. In Kanada wurden über 175.000 Bohrlöcher mittels hydraulischem Fracturing stimuliert.

Die Mehrheit des kanadischen Frac-Sandes stammt aus dem oberen mittleren Westen der USA, wo er von seinem Abbauort über 2.500 bis 3.000 Kilometer oder mehr bis zum Bohrlochkopf transportiert werden muss. Die Dominanz der Northern White- oder Ottawa-Sande ist auf deren außergewöhnliche Qualität in puncto Reinheit, Rundheit, Kugelförmigkeit, Korngröße und anderer Faktoren zurückzuführen.

Die größeren Sandvolumina, die für jedes Bohrloch verwendet werden, haben den Rückgang des Bedarfs an Frac-Sand infolge des jüngsten Rückgangs des Ölpreises zum Teil wettgemacht. Im Jahr 2015 belief sich die gesamte Frac-Sand-Produktion auf geschätzte 67,38 Millionen metrische Tonnen zu Preisen von 70 bis 84 US-Dollar pro Tonne. In Kanada variierte der Preis für Frac-Sand (FOB) im Gebiet Edson (Alberta) in Abhängigkeit der Qualität zwischen 155 und 195 Kanadischen Dollar[1].

Über das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden

Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden beinhaltet die ursprüngliche Schürfrechtegruppe Zim sowie die Frac-Sand-Schürfrechtegruppe Golden im Westen Kanadas, in der Nähe der Gemeinde Golden (British Columbia). Das Konzessionsgebiet umfasst eine Streichenlänge von über 18 Kilometern der Formation Mount Wilson, die aus äußerst reinem weißem Quarzit und bröckeligen Sandsteinen besteht. Bislang hat das Unternehmen im Konzessionsgebiet nur eingeschränkte Erkundungen, Probennahmen und Testarbeiten durchgeführt. Die Analyseergebnisse des jüngsten Bohrprogramms (2014) beinhalten:

- Kieselerdegehalt: 98,3-99 % SiO2

- Größenbereiche: 2 von 4 analysierten Proben ergaben Größenbereiche von über 65 % des Bereichs zwischen 40 und 170 Mesh

- Komprimierung: Die beiden entsprechenden Größenbereichsproben haben einen 6000 PSI-Komprimierbarkeitstest bestanden und ergaben jeweils 8,1 % Feinteile

Mitteilung gemäß National Instrument 43-101

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

[1] Hannah, T. and Lavender, T. (26. November 2014), Preliminary Economic Assessment Firebag River Sand Property, Norwest Corporation

Über 92 Resources Corp.

92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei primäre Projekte in Kanada: das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in NWT, das Lithiumkonzessionsgebiet Pontax in Quebec und das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake befindet sich in strategischer Lage im Zentrum des Pegmatitgürtels Yellowknife. Die Explorationsarbeiten 2016 lieferten Werte von u.a. 1,90 % Li2O über 9 m und Stichproben mit bis zu 3,3 % Li2O. Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.

Das Konzessionsgebiet Pontax befindet sich im Lithiumdistrikt der kanadischen Provinz Quebec und erstreckt sich über mehrere historische Pegmatitvorkommen in der Nähe zu bekannten spodumenhaltigen Pegmatiten. Das Konzessionsgebiet ist von einem 20 km langen Abschnitt des Grünsteingürtels Pontax unterlagert, der auch ein günstiges geologisches Milieu für Goldvorkommen ist.

Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden deckt einen 4 km langen Abschnitt der Formation Mount Wilson ab, die aus weißen Quarzit und brüchigen Sandsteinen mit hohem Reinheitsgrad besteht. Seine strategische Lage im Westen Kanadas und unweit bestehender Infrastruktur ermöglicht den Zugang zu den Öl- und Gasmärkten zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Hochwertiger Quarzsand spielt in dieser Industrie als Rohstoff eine wichtige Rolle. In der benachbarten Kieselerdemine Moberly, die von Heemskirk Canada Ltd. betrieben wird, werden eine Anzahl von Produkten mit hohem Reinheitsgrad gewonnen. Die Mine ist seit Februar 2017 Gegenstand eines Übernahmeangebots von Northern Silica Corporation im Wert von 42,3 Millionen AU$.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.

Für das Board of Directors ADRIAN LAMOUREUX Adrian Lamoureux, President & CEO

92 Resources Corp. Suite 1400 - 1111 W. Georgia St. Vancouver, BC, V6E 4M3

Tel.: (778) 945 2950 Fax: (604) 689 8199 www.92resources.com

Börsenkürzel: TSX-V: NTY Frankfurt: R9G2 (WKN: A11575)

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39972 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39972&tr=1

