IRW-News: 88 Energy Limited : 88 Energy Limited meldet Update zur Icewine Nr. 2-Bohrung

88 Energy Limited meldet Update zur Icewine Nr. 2-Bohrung

88 Energy Limited (ASX, AIM: 88E / Frankfurt: POQ) (88 Energy, das Unternehmen oder der Betreiber) freut sich, ein Update zum Icewine-Projekt im North Slope (Alaska) bekannt zu geben.

Höhepunkte - 4,5-Produktionsrohr bei Icewine Nr. 2 erfolgreich zementiert; - Demobilisierung des Arctic Fox-Bohrgeräts beginnt in Kürze - Vorbereitungen für Durchführung der primären Stimulation in der dritten Juniwoche im Zeitplan - Produktionstests weiterhin im Zeitplan (Ende Juni / Anfang Juli)

Update zur Icewine Nr. 2-Bohrung Die Zementierung des 4,5-Rohrs im Abschnitt des Produktionsbohrlochs (durch den HRZ) wurde am Wochenende ohne Zwischenfälle erfolgreich abgeschlossen.

Die letzten Vorbereitungen für die primäre Stimulation sind im Gange, die Durchführung soll in der dritten Juniwoche erfolgen. Die Produktionstests sind weiterhin im Zeitrahmen (Ende Juni / Anfang Juli).

Dave Wall, Managing Director von 88 Energy Limited, sagte: Das Alaska-Team hat das Bohrloch Icewine Nr. 2 nach einer effizienten Anpassung des Abschlussplans infolge des zunächst nicht erfolgreichen Versuchs, das Produktionsrohr zu verlegen, innerhalb des Zeitrahmens erfolgreich abgeschlossen. Alles ist nun bereit für die Durchführung der primären Stimulationsarbeiten, wobei der Fördertest des HRZ für Ende Juni geplant ist.

Weitere Updates werden folgen, sobald das Bohr-/Testprogramm neue Erkenntnisse liefert.

Mit freundlichen Grüßen Dave Wall Managing Director 88 Energy Ltd.

Gemäß der Anforderungen der ASX Listing Rules Kapitel 5 sowie der AIM Rules für Unternehmen, wurden die in dieser Meldung enthaltenen technischen Informationen und Ressourcenberichte von bzw. unter Aufsicht von Herrn Brent Villemarette, einem nicht-exekutiven Mitglied des Unternehmens, erstellt. Herr Villemarette verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Erdölindustrie, ist Mitglied der Society of Petroleum Engineers sowie qualifizierter Lagerstätteningenieur mit weitreichenden Kenntnissen, welche für diese Erdölprojekte und die in dieser Pressemitteilung aufgeführten Tätigkeiten relevant sind. Herr Villemarette hat die Informationen und die Dokumentation, die dieser Mitteilung zugrunde liegt, überprüft und erachtet die voraussichtliche Ressourcenschätzung als angemessen dargestellt und ist mit der Veröffentlichung in dieser Form einverstanden. Seine akademischen Qualifikationen und Mitgliedschaften in Industrieverbänden sind auf der Unternehmenswebsite nachzulesen und erfüllen die Kriterien hinsichtlich Kompetenz, wie unter Klausel 3.1 des Valmin Code 2015, aufgeführt. In diesem Dokument wurden die Terminologie und Standards des PRMS (Petroleum Resources Management System) eingehalten.

