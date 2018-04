IRW-News: 360 Blockchain Inc. : Portfolio-Unternehmen von 360 Blockchain, Pressland, ernennt preisgekröntes GrandArmy zu seiner Medienagentur

Weitere Suchergebnisse zu "360 Blockchain":

Portfolio-Unternehmen von 360 Blockchain, Pressland, ernennt preisgekröntes GrandArmy zu seiner Medienagentur

Zu den Kunden der Agentur mit Sitz in New York City zählen Adidas, Justin Timberlake, Kanye West, X Games und Nike

Vancouver (British Columbia, Kanada), 24. April 2018. 360 Blockchain Inc. (CSE: CODE, FWB: C5B) (360 oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die zu 100 Prozent unternehmenseigene Portfolio-Tochtergesellschaft Pressland das preisgekrönte Design- und Marketingunternehmen GrandArmy zu seiner Medienagentur ernannt hat. Das Unternehmen mit Sitz in New York City wird die neue Markenidentität von Pressland und dessen laufenden Marketingaktivitäten managen. Die neue Website wird unter http://pressland.com verfügbar sein.

Es ist eine bedeutsame Entwicklung für Pressland, Teil des renommierten Kundenstamms von GrandArmy zu werden, sagte Jeff Koyen, Strategic Advisor von 360 und Project Lead von Pressland. Es verfügt über erstklassige Designer, Marketingfachleute und Identitätsspezialisten, deren kreativen und strategischen Beiträge bei der Wiedereinführung von Pressland als Plattform zur Steigerung der Vertrauenswürdigkeit von Medien von unschätzbarem Wert sein werden.

GrandArmy ist eine multidisziplinäre Kreativagentur, die im Jahr 2008 von drei Gewinnern des Young Guns Award gegründet wurde und zu deren Kunden Nike, A24 Films, Tuft & Needle, USPS und ESPN zählen. Die Agentur zeichnete für das Bildmaterial des Albums Man of the Woods von Justin Timberlake sowie für die Visuals bei dessen Halftime-Show beim Superbowl 52 verantwortlich. Zu den früheren Kunden zählen Beyoncé, Kanye West, Mountain Dew, NASCAR, NHL, Taco Bell, X Games und viele weitere große Marken.

Wir wählen unsere Kunden sehr sorgfältig aus, sagte Eric Collins, einer der drei Founding Partner von GrandArmy. Wir haben langfristige Beziehungen zu ausgewählten Kunden aufgebaut, deren Markenwerte mit unseren übereinstimmen. Wir bewundern die Mission von Pressland, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien wiederherzustellen, und möchten es dabei unterstützen.

Pressland, das im Jahr 2014 als eine Art Yelp für Medien gegründet wurde, wird 2018 als auf Blockchain basierende Unternehmensplattform neu gestartet, um Fake News den Kampf anzusagen. Die einzigartige Technologie von Pressland nutzt die menschliche Intelligenz über bezahltes Microtasking, Netzwerkanalysen des Makro-Medienökosystems sowie die automatisierte Datenerfassung. Das Ergebnis ist die weltweit erste umfassende dynamische Medienliste, die die Frage Wer steckt hinter den Nachrichten? zuverlässig und präzise beantwortet.

Pressland plant, seine eigene Transaktionswährung in Form eines auf Blockchain basierenden kryptografischen Token einzuführen, und 360 wird einen Teil dieser Währung in Reserve halten. GrandArmy wird sich an der Markenbildung und der Vermarktung des für das dritte Quartal 2018 geplanten Token-Verkaufs von Pressland beteiligen.

In einer Zeit, in der kryptografische Token-Angebote von Regulierungsstellen richtigerweise strengen Kontrollen unterzogen werden, ist es wichtiger denn je, mit Investoren klar und transparent zu kommunizieren, sagte George Tsafalas, CEO von 360. Mit GrandArmy als Marketingpartner bin ich zuversichtlich, dass beim bevorstehenden Token-Verkauf von Pressland alle Ziele erreicht und alle behördlichen Anforderungen erfüllt werden.

Der erste Vertrag von GrandArmy mit Pressland läuft bis Mai 2018 und GrandArmy wird für seine Dienstleistungen 100.000 US-Dollar erhalten.

Unsere Mission: Stärkung von Blockchain-Technologien mit Kapital und Erfahrung, um einen exponentiellen Wert zu schaffen.

Beschreibung des Unternehmens: 360 Blockchain Inc. bedient sich bei der Beschleunigung der Entwicklung und Anwendung revolutionärer Blockchain-Technologien eines ganzheitlichen Ansatzes, indem es Kapital und Expertise investiert. Wir sind der Auffassung, dass die Blockchain-Technologie (ein verteiltes System, das transparent und unbestechlich ist) das Potenzial aufweist, die Art und Weise, wie Geschäfte durchgeführt werden, grundlegend zu verändern, und dabei Sicherheit bietet, Kosteneinsparungen erzielt und eine Effizienz erreicht, die es in der digitalen Welt des Internets noch nicht gegeben hat. Das Hauptaugenmerk von 360 Blockchain ist auf diese Technologien im Hinblick auf kryptographische Tokens und transaktionsbasierte Kryptowährungen, Smart Contracts auf Unternehmensebene, die globale Datenverwaltung, Medienverbreitung und -besitz, Lieferketten-Auditing und vieles mehr.

Jeff Koyen, President und CEO von 360 Blockchain USA Inc.

Anil Mall

Investor Relations

Tel: 1 (778) 806-5150

E-Mail: IR@360blockchaininc.com

Suite 734, 1055 Dunsmuir Street,

Vancouver, BC, V7X 1B1

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, sich möglicherweise als ungenau herausstellen könnten, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

