IRW-News: 360 Blockchain Inc. : 360 Blockchain beabsichtigt den Erwerb der lukrativen Webseite ICORanker.com

360 Blockchain beabsichtigt den Erwerb der lukrativen Webseite ICORanker.com

VANCOUVER, BC, KANADA (5. Juli 2018) - 360 Blockchain Inc. (360 oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTC: BKLLF) hat sich im Rahmen einer Absichtserklärung datiert mit 22. Juni 2018 bereit erklärt, im Rahmen eines Deals im Wert von 2,25 Millionen US-Dollar (Barmittel und Aktien) die Webseiten ICORanker.com und BlockchainRanker.com zu erwerben. Das Unternehmen führt derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch. Die Übernahmetransaktion soll noch im Juli abgeschlossen werden.

ICORanker ist ein ertragreicher redaktioneller Anlagewert, meint Jeff Koyen, der für 360 als strategischer Berater tätig ist. Dieser Deal untermauert unsere Überzeugung, dass das Ökosystem der Tokenverkäufe eine große Zukunft vor sich hat, nachdem dank klarer behördlicher Vorgaben der Teilnahme von Privatanlegern und institutionellen Anlegern nichts mehr im Wege steht.

Laut einem Bericht der strategischen Beratungsfirma von PricewaterhouseCoopers wurden durch Tokenverkäufe in den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 rund 13,7 Milliarden Dollar generiert - mehr als doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2017. PwC ist der Ansicht, dass die ICOs den ersten Hype überstanden haben; sie sind gereift und beginnen sich langsam zu etablieren.

Es gibt aber nach wie vor viele Herausforderungen, jedoch auch Chancen, so Koyen. Am wichtigsten ist, dass die breitere Community, die sich für Tokenverkäufe interessiert, auf eine vertrauenswürdige und objektive Informationsquelle in Bezug auf solche Platzierungen zurückgreifen kann. Diese Form der Analyse kann sich als äußerst gewinnbringend erweisen.

Vor seiner Zeit bei 360 Blockchain Inc. war Jeff Koyen mehr als 20 Jahre lang im Bereich Digital Publishing tätig, wo er unter anderem für die Gründung und den Aufbau von renommierten Medienwerten wie Forbes, Dow Jones Digital und Travel + Leisure verantwortlich zeichnete. Für ICORanker sind unter anderem ein mehrsprachiger Support in den Märkten Asiens, eine stärkere Einbindung der Community, fundiertere Rezensionen und mehr bzw. bessere Möglichkeiten für das Sponsoring geplant.

360 wird außerdem BlockchainRanker.com übernehmen. Diese sogenannte Pre-Revenue-Webseite (die noch keine Gewinne erzielt) prüft und bewertet Blockchain-Plattformen, Dienste und Softwareanbieter. BlockchainRanker soll unter der Leitung von 360 im 3. Quartal wieder in Betrieb gehen und wird darauf abzielen, Einnahmen über hochlukrative Lead-Generation- und Empfehlungsprogramme zu generieren. Beide Webseiten werden von Koyen mit Unterstützung kleiner Teams auf internationaler Ebene betreut.

360 Blockchain Inc. wird ICORanker.com und BlockchainRanker.com zur Gänze von Technology Development Partners - der Maklerfirma, die beide Verkäufer vertritt - übernehmen und eine Kaufsumme von 1,95 Millionen Dollar in bar entrichten. Die derzeitigen Eigentümer von ICORanker erhalten außerdem vinkulierte Aktien aus dem Aktienbestand von 360 im Wert von 300.000 US-Dollar, wobei der durchschnittliche Schlusskurs an 5 Handelstagen als Berechnungsbasis herangezogen wird. Das Unternehmen wird eine umfassendere Pressemeldung mit den entsprechenden Finanzdaten veröffentlichen, sobald die Due-Diligence-Prüfung abgeschlossen und eine definitive Vereinbarung unterzeichnet wurde.

Nur ein Bruchteil der börsennotierten kanadischen Blockchain-Unternehmen wird in diesem Jahr Umsätze erzielen, erklärt George Tsafalas, CEO von 360. Durch den Neuzugang von ICORanker als neues 'Familienmitglied' von 360 diversifizieren wir unsere Beteiligungen in einer Art und Weise, die eine sofortige Umsatzgenerierung ermöglicht. Im Hinblick auf die Zukunft freuen wir uns schon sehr darauf, das Wachstum dieser großartigen Geschäftschancen zu fördern.

Unsere Mission: Stärkung von Blockchain-Technologien mit Kapital und Erfahrung, um einen exponentiellen Wert zu schaffen.

Beschreibung des Unternehmens: 360 Blockchain Inc. bedient sich bei der Beschleunigung der Entwicklung und Anwendung revolutionärer Blockchain-Technologien eines ganzheitlichen Ansatzes, indem es Kapital und Expertise investiert. Wir sind der Auffassung, dass die Blockchain-Technologie - im Wesentlichen ein verteiltes System, das transparent und unbestechlich ist - das Potenzial aufweist, die Art und Weise, wie Geschäfte durchgeführt werden, grundlegend zu verändern, und dabei Sicherheit bietet, Kosteneinsparungen erzielt und eine Effizienz erreicht, die es in der digitalen Welt des Internets noch nicht gegeben hat. Die Schwerpunkte von 360 Blockchain werden vor allem auf der Identifizierung und Stärkung von Blockchain-Technologien für Kryptowährungen, Smart Contracts, eSports, der Datenverwaltung, dem Internet der Dinge (IoT), dem Aktienhandel, Datenschutzanwendungen etc. liegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, sich möglicherweise als ungenau herausstellen könnten, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

