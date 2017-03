IQPC: Verteidigungsministerium äußerst sich auf CRISPR-Gipfel

London (ots/PRNewswire) -Dr. Allison Hinds, Mitglied der Abteilung für chemisch-biologischeKriegsführung (öffentliches Gesundheitswesen/ansteckende Krankheiten)des Verteidigungsministeriums, trifft im Mai anlässlich desCRISPR-Gipfels (https://crisprsummit.iqpc.co.uk/crispr-2017-event-agenda?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=25846.002-external-pressrelease&utm_term=25846.002_press_release&utm_content=text&mac=25846.002_press_release&disc=25846.002_press_release) auf Fachleuteaus dem Bereich Pharmaforschung und -entwicklung. Innerhalb derAbteilung ist sie dafür verantwortlich, fachlichen Rat undstrategisch operationelle Empfehlungen hinsichtlichchemisch-biologischer Bedrohungen auszusprechen.Dr. Hinds erörtert die ethische Herausforderung und die Bedrohungim Zusammenhang mit genmanipulierender Technologie wie dem CRISPR/Cas9-System. Auf Basis ihrer Expertise stellt sie ein Szenario dar, indem genmanipulierende Werkzeuge missbräuchlich eingesetzt werden underläutert die Folgen eines Einsatzes derartiger Technologien, dernicht zu Forschungszwecken, bestimmt ist.Im Rahmen des CRISPR-Gipfels (https://crisprsummit.iqpc.co.uk/crispr-2017-event-agenda?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=25846.002-external-pressrelease&utm_term=25846.002_press_release&utm_content=text&mac=25846.002_press_release&disc=25846.002_press_release) werden die Herausforderungen, die mit dem CRISPR/Cas9-System imZusammenhang stehen, so umfassend wie nirgends dargestellt. DieAnwesenden erhalten eine Übersicht über Verbesserungsmöglichkeiten inder Forschung und erfahren wie sich führende Unternehmen aus denBereichen Pharmaindustrie, Biotechnologie und Forschungsindustrie mitder Schlüsselproblematik auseinandersetzen und das Potential vollausschöpfen.Gemeinsam mit Dr. Hinds wird sich ein Team aus Fachleuten mit derHerausforderung hinsichtlich der Anwendung des CRISPRauseinandersetzen - dazu gehören folgende Redner:- Catherine Coombes, Senior Patent Attorney, HGF Limited- Danilo Maddalo, Lab Head ONC Pharmacology, Novartis Institutes forBioMedical Research- Ian Rosewell, Group Lead, The Francis Crick Institute- Jenna Bradley, Senior Research Scientist in Cellular Reagents andAssay Development in Discovery Sciences, AstraZeneca- Caroline Hill, Group Leader, The Francis Crick Institute- Javier Terriente, CSO, ZeClinics- Ping Zhang, Postdoctoral Scientist, Ludwig Institute for CancerResearch, University of Oxford- Natalia Moncaut, Transgenic Production Facility Manager, CancerResearch UK Manchester InstituteDer CRISPR-Gipfel findet vom 17.-18. Mai in London statt. Dasvollständige Programm sowie Anmeldeinformationen erhalten Sie unterhttp://www.crisprsummit.iqpc.co.uk, telefonisch +44 (0)207 036 1300oder per E-Mail enquire@iqpc.co.uk.Pressekontakt:Rumina Akther, Trainee Marketing Manager, IQPC:rumina.akther@iqpc.co.uk oder telefonisch +44-(0)-207-368-9442Die Presse ist eingeladen, diesem bedeutenden Industriegipfelbeizuwohnen - falls Sie eine Akkreditierung benötigen, setzen Sie sichmit Rumina Akther unter rumina.akther@iqpc.co.uk in Verbindung.Original-Content von: Pharma IQ, übermittelt durch news aktuell