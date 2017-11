Köln (ots) - Mit den Lizenzkooperationen für "Die Höhle der Löwen"gewinnt das Licensing-Team der Mediengruppe RTL den begehrten LIMAAward in der Kategorie "Corporate/ Lifestyle/ VIP Brand des Jahres".Das Licensing-Team ermöglicht es, die Marke "Die Höhle der Löwen" fürProdukte zu nutzen, die einen "Deal" aus der Gründer-Show mitnehmenund sich im Handel platzieren konnten. Idee und Erfolg dieserVerbindung von TV und Produktabverkauf überzeugen die Jury: Der hoheWiedererkennungswert der Marke ließ Zuschauer die Produkte imstationären Handel schnell entdecken, zusätzlich konnten sie diesealternativ im Internet bestellen.Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IP Deutschland:"Wir sind stolz darauf, dass wir es in diesem Jahr erneut geschaffthaben, uns die begehrte Auszeichnung zu sichern. 'Die Höhle derLöwen' ist eine starke TV-Marke, die echte Innovationen und starkeGründer fördert. Gemeinsam mit unseren Löwen und deren etabliertenVertriebsnetzen schaffen wir mit der Lizenzierung der Produkte eineverkaufswirksame Positionierung im Markt." 2011 gewann das Licensing-Team der Mediengruppe RTL in der gleichen Kategorie den LIMA Awardfür eine Kooperation mit Daniela Katzenberger. Verkaufserfolg mit"Die Höhle der Löwen" Mehr als vierzig Produkte, die in derGründer-Show vorgestellt wurden, sind bei rund sechzigHandelspartnern dauerhaft gelistet. Investor Ralf Dümmel machte mitdem Handy-Display-Schutz ProtectPax in der ersten Woche einen Umsatzin Millionenhöhe. Seit dem 5. September zeigen die Löwen bei VOXdienstags, 20.15 Uhr wieder ihre Zähne.Über LIMA Awards GermanySeit 2001 vergibt die Licensing Industry Merchandisers'Association, kurz LIMA, ihre begehrten Licensing-Awards in elfKategorien an die Besten der Branche. Am 7. November 2017 wurden dieGewinner und Gewinnerinnen traditionell zum Licensing Market - dergrößten Lizenzmesse der LIMA in Deutschland im Bayerischen Hofbekanntgegeben. Nominiert wird von den Mitgliedern der LIMA. DieLIMA, mit Sitz in New York, vertritt mehr als 1.100Mitgliedsunternehmen weltweit und bietet ein umfangreiches Portfolioan Dienstleistungen für Lizenzgeber, Lizenznehmer, Agenturen und denHandel. Von der Internetpräsenz über aktuelle Datenbänke, gutbesuchte Präsentations- und Kontaktforen und vieles mehrPressekontakt:Anna van den BloockIP Deutschland GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLUnternehmenskommunikationTelefon: + 49 221 456-74203Anna.vandenBloock@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: IP Deutschland, übermittelt durch news aktuell