IPSO kündigt neue Produkte und Technologien an

Ripon, Wisconsin (ots/PRNewswire) - IPSO, die zuverlässigste Wäschereimarke der Welt und Teil von Alliance Laundry Systems, hat kürzlich sein bereits umfangreiches Angebot an gewerblichen Wäschereigeräten um mehrere Produkte und Technologien erweitert. An der Spitze dieser Ergänzungen steht die 7-Zoll-Touchscreen-Steuerungsplattform EVOLIS®" für Waschmaschinen und Tumbler, die eine Reihe hochwertiger neuer Funktionalitäten in Bezug auf Konnektivität und Datenzugriff bietet.EVOLIS: ein einziges SteuerungsökosystemDank des großen 7-Zoll-Touchscreens und seiner Konnektivität und Datenzugänglichkeit gilt die EVOLIS-Steuerungsplattform als eine der intuitivsten Steuerungen in der gewerblichen Wäschereiindustrie. Die Steuerung ist sowohl für IY-Softmount-Waschmaschinen als auch für DR-Wäschetrockner erhältlich. Daraus ergibt sich ein einziges "Steuerungsökosystem", das die Bedienung von Maschinen zu etwas sehr Einfachem macht. Egal, ob der Bediener die Waschmaschine oder den Tumbler bedient, die Bedienung ist intuitiv (Programmwahl, Sprachumschaltung, Zugriff auf die Hilfefunktion,...)IPSO Connect: Management-Dashboard für EigentümerDarüber hinaus bietet die Konnektivität über das Wäschereimanagementsystem "IPSO Connect" den Waschsalonbesitzern eine noch bessere Kontrolle, um ihr Geschäft zu den geringstmöglichen Betriebskosten zu führen. Wäscherei-Manager in verschiedenen Einrichtungen werden den intuitiven Touchscreen ebenfalls zu schätzen wissen. Vierunddreißig Sprachoptionen und Real-Word-Beschreibungen der Zyklen stellen sicher, dass die Mitarbeiter die Maschinen effektiv bedienen können, um außergewöhnliche Qualitätsergebnisse zu erzielen.IDR: eine zusätzliche energieeffiziente Reihe von WäschetrocknernDie DR-Wäschetrockner von IPSO sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Produktpalette, aber vor kurzem wurde das Sortiment um eine zweite Becherlinie erweitert. Diese neue Baureihe namens IDR verwendet eine Kombination aus radialer und axialer Luftströmung, was zu einer maximalen Wärmeübertragung, einem geringen Energieverbrauch und kurzen Trocknungszeiten führt.Die IDR-Line-Reihe kommerzieller Tumbler ist mit Kapazitäten von 9, 11, 13, 16, 24 und 35 kg erhältlich. Kürzlich wurde das Sortiment um ein neues Stapelmodell IDD285 mit einer Kapazität von 2x 12 kg erweitert, das sowohl in Vor-Ort- als auch in Verkaufsumgebungen eingesetzt werden kann.Alle Produktänderungen werden im "IPSO-Digital-Showroom" abgebildetIn Zeiten, in denen die meisten Messen ausfallen und das Reisen eine Herausforderung bleibt, hat IPSO ein digitales Portal konzipiert. Dieses Angebot ermöglicht es allen Kunden, von überall und jederzeit mehr über die Produktpalette zu erfahren. Der Showroom ist eine einmalige Gelegenheit für Partner und aktuelle/potentielle Kunden, sich aus der Ferne durch ein interaktives Erlebnis mit der größten Produktpalette der Branche vertraut zu machen. Die Plattform bietet Funktionalitäten zum einfachen Teilen von Inhalten. Erstellen Sie Ihr Konto auf http://showroom.ipso.com und bleiben Sie auf dem Laufenden über die Produkte, Lösungen und Technologien der zuverlässigsten Wäschereimarke der Welt.Weitere Informationen:Logos/Bilder: https://alliancelaundrysystems.widencollective.com/c/njkaxfmfFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1533447/IPSO_EVOLIS.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1533445/IDD285.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1533446/IPSO_digital_showroom.jpgPressekontakt:Tijs Denuwelaere - Tijs.Denuwelaere@alliancels.com+32 474521744Original-Content von: Alliance Laundry Systems, übermittelt durch news aktuell