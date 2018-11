IPO von Aston Martin – wie 007-Glamour die Anleger in die Irre führte

Gebäude mit Historie haben es mir schon immer angetan. Deswegen freute es mich auch besonders, jahrelang in einem Haus zu wohnen, in dem in 1913 Aston Martin gegründet wurde. Ein früherer Pferdestall im Londoner Stadtteil Chelsea wurde von den Aston Martin-Gründern als Werkstatt benutzt, bevor es später in ein Wohngebäude umgewandelt wurde. In den 70er Jahren lebte der spätere McLaren-Boss Ron ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Swen Lorenz.