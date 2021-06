IPO’s | BIKE24 AG legt sich fest – Preisspanne 15,00 bis 19,00 EUR. Ergäbe MarketCap 662 bis 812 Mio EUR

Die ABOUT YOU Holding AG (ISIN:DE000A3CNK42) ist vorgeprescht und heute kommen die nächsten heissen Börsenaspiranten mit Preisen, Freefloat und potentieller Market-Cap nachdem sich die Cherry AG Cherry AG festlegte – Preisspanne 33,00 bis 38,00 EUR.

Kommt jetzt noch: BIKE24 AG (ISIN: DE000A3CQ7F4). Eine der führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das Premiumsegment will auch an die Börse. Schön für die Anleger ist jetzt die Vergelichbarkeit der drei Börsengänge in engem zeitlichen Zusammenhang, ähnlichen Wachstumsraten, ähnlichem Volumen und …



Alle drei aktuellen Börsenaspiranten konnten in der Pandemie ihre Umsätze „kräftigst“ steigern

Und wittern natürlich jetzt „eine hohe Bewertung“ nachdem die online-affinen Aktien wie ShopApotheke, home24, Delivery Hero, Zalando und viele andere rekordmässige Kursentwicklungen, gestützt durch wahre Umsatzexplosionen hinlegen konnten. Operativ haben Unternehmen aus der Online- oder Gamingwelt derzeit einfach goldene Zeiten. Ob sich diese nahtlos nach der akuten Pandemiephase fortsetzen werden, mag für einige dahingestellt sein: Der Trend zu „mehr online“, weniger „shoppen in der Fussgängerzone“ scheint unumkehrbar. Nur die Umstellungsgeschwindigkeit hat sich erhöht.

Das Angebot richtet sich im Rahmen einer Privatplatzierung NICHT an den „normalen Anleger", der wird erst nach Handelsaufnahme zum Zuge kommen können. Und es setzt sich zusammen aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem erwarteten Volumen von ca. 100 Mio EUR sowie der Umplatzierung bestehender Aktien.Und da wird es nun konkret:



Vom 16. Juni 2021 bis zum 22. Juni 2021 werden die Aktien der BIKE24 AG in einer Preisspanne von 15,00 bis 19,00 Euro je Aktie angeboten werden. So ergäbe sich ein potentieller Gesamterlös aus dem Börsengang zwischen 383,9 und 470,9 Mio EUR. Davon sollen rund 100 Mio EUR auf die Kapitalerhöhung entfallen, der Rest wäre „vom Altaktionär“.

Freefloat bis zu 58 %

Das Angebot ergäbe bei Vollausschöpfung einen Freefloat von 58 %. Es soll aus bis zu „6.666.666 neu ausgegebene auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus einer Barkapitalerhöhung (die „neuen Aktien“) umfassen. Darüber hinaus sollen bis zu 12.000.000 Inhaber-Stammaktien (die „bestehenden Aktien“), hauptsächlich aus dem Bestand des aktuellen Mehrheitseigentümers, einer mit dem europäischen Riverside Fonds verbundenen Gesellschaft, platziert werden. Das Platzierungsvolumen kann durch eine Upsize-Option in Höhe von 3.733.333 bestehende Aktien aufgestockt werden („Erhöhungsaktien“). Darüber hinaus können im Rahmen von Mehrzuteilungen bis zu 3.359.999 bestehende Aktien aus dem Bestand des Mehrheitsgesellschafters ausgegeben werden, vorausgesetzt, dass diese Mehrzuteilungsaktien 15 Prozent der endgültigen Anzahl der tatsächlich platzierten Basis- und Erhöhungsaktien nicht überschreiten“.

Und der erste Handelstag soll der 25.06.2021 sein.