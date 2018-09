IPO: Westwing will 132 Millionen Euro mit Börsengang einnehmen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Möbelhändler Westwing

will bei seinem bevorstehenden Börsengang etwa 132 Millionen Euro einnehmen und damit gut 10 Millionen Euro mehr als zuvor angekündigt.



Das erklärte das Unternehmen am Donnerstag in München. Demnach soll die Preisspanne für die Aktien bei 23 bis 29 Euro pro Papier liegen.

4,4 Millionen Papiere sollen ausgegeben werden, außerdem 0,66 Millionen Aktien zur Deckung eventueller Mehrzuteilungen. Inklusive dieser Mehrzuteilung, der so genannten Greenshoe-Option, würden 25 Prozent des Unternehmens an der Börse landen.