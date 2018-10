IPO: Westwing fällt im frühen Handel deutlich unter Ausgabepreis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Westwing -Aktie hat am Dienstag einen schwachen Börsenauftakt hingelegt.



Der erste Kurs stand zwar mit 26,49 Euro über dem Ausgabepreis von 26 Euro, dann aber tauchten die Aktien schnell deutlich ins Minus ab. Zuletzt kostete sie noch 23,30 Euro. Anleger, die bei dem Börsengang zum Zuge kamen und die Aktien noch besitzen, haben so mit der Aktie 10 Prozent an Wert verloren.

Der Online-Möbelhändler konnte den Ausgabepreis zuvor immerhin in der Mitte der ursprünglich angepeilten Spanne festlegen. Der Bruttoemissionserlös soll dabei wie zuvor anvisiert bei rund 132 Millionen Euro liegen, falls die Mehrzuteilungsoption komplett ausgeübt wird./tih/jha/

