IPO: Warner Music bietet bis zu 70 Millionen Aktien ab 23 Dollar je Stück

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Musikkonzern Warner Music Group will bei seiner Rückkehr an die Börse bis zu 70 Millionen Aktien verkaufen.



Der Preis je Aktie solle zwischen 23 und 26 US-Dollar je Stück liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Das Angebot bestehe ausschließlich aus Sekundäraktien, die von Access Industries, LLC und anderen Aktionären verkauft werden sollen, heißt es. Das Unternehmen war bereits bis 2011 an der New Yorker Börse gelistet. Dass der Musikkonzern zurück an die Börse will, hat er im Februar angekündigt./knd/jha/