IPO: Walmart will japanische Kette Seiyu zurück an die Börse bringen

BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Einzelhändler Walmart will seine japanische Supermarktkette Seiyu wieder an die Börse bringen.



Die Mehrheit solle jedoch auch nach dem Börsengang behalten werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bentonville mit.

Im letzten Jahr hatte es Spekulationen über einen Verkauf der japanische Kette gegeben. Walmart hatte erstmals 2002 in Seiyu investiert und später die Mehrheit übernommen. 2008 nahm der Handelskonzern das Unternehmen von der Börse./knd/nas/mis