IPO/'WSJ': Aktien von Ölgigant Aramco sollen rund 8,50 US-Dollar kosten

RIAD (dpa-AFX) - Beim womöglich größten Börsengang aller Zeiten sollen Aktien des saudischen Ölriesen Aramco einem Medienbericht zufolge zu je 32 Riyal an die Börse kommen, was aktuell rund 8,50 US-Dollar entspricht.



Das berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Der Zeitung zufolge würde das einer Bewertung des Unternehmens von 1,7 Billion Dollar entsprechen. Der Ausgabepreis von 32 Riyal je Aktie liegt am oberen Ende der Preisspanne, die Aramco zwischen 30 und 32 Riyal (rund 8,00 und 8,50 Dollar) festgelegt hatte.

Aramco will 1,5 Prozent oder etwa drei Milliarden seiner Anteile verkaufen. Mit dem genannten Ausgabepreis könnte der Staatskonzern bis zu 25,6 Milliarden Dollar einnehmen und den Rekord für den größten Börsengang knacken. Diesen hält seit 2014 die chinesische Handelsplattform Alibaba mit Einnahmen von rund 25 Milliarden Dollar. Inflationsbereinigt käme Alibaba heute allerdings auf rund 27 Milliarden Dollar und wäre weiterhin Rekordhalter.

Wann genau Aramco-Aktien erstmals an der saudi-arabischen Wertpapierbörse Tadawul gehandelt werden, ist unklar. Insider vermuten, dass der erste Handelstag kommende Woche stattfinden könnte. Im Jahr 2020 und 2021 soll dann ein internationales Angebot folgen. Saudi-Arabien hofft, sich mit den Einnahmen aus dem Börsengang unabhängiger vom Geschäft mit Öl und Gas zu machen./jot/DP/fba