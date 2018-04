IPO: Volkswagen will Nutzfahrzeugsparte Truck & Bus börsenfähig machen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern will weitere Schritte auf dem Weg zu einem möglichen Börsengang seiner Nutzfahrzeugsparte gehen.



Es sei die "Vorbereitung der Kapitalmarktfähigkeit" von Truck & Bus geplant, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend nach der Aufsichtsratssitzung zum Konzernumbau mit.