IPO: Versandapotheke Zur Rose Group will noch 2017 an die Börse

FRAUENFELD (dpa-AFX) - Die Versandapotheke Zur Rose-Gruppe will noch in diesem Jahr in der Schweiz an die Börse.



Die Schweizer wollen durch den Börsengang (IPO) mit Kapitalerhöhung mindestens 200 Millionen Franken (184 Mio Euro) einnehmen, teilte die nach eigenen Angaben führende Versandapotheke Europas am Donnerstag in Frauenfeld mit. Eine Notierung werde an der SIX Swiss Exchange im International Reporting Standard angestrebt. Mit den Mitteln wolle die Gruppe, zu der etwa DocMorris gehört, die sich im Markt bietenden Wachstumschancen verstärkt wahrnehmen. Die Voraussetzungen für den IPO sollen auf einer Hauptversammlung am 19. Juni geschaffen werden.

In Deutschland erwartet die Gesellschaft unterdessen eine Marktkonsolidierung. Die Gruppe wolle dabei eine aktive Rolle spielen, hieß es. So sei mit dem Eigentümer einer auf rezeptfreie Medikamente fokussierten deutschen Versandapotheke eine Absichtserklärung im Hinblick auf eine Übernahme des Geschäftsbetriebs unterzeichnet worden. Die Vertragsunterzeichnung werde für das dritte Quartal 2017 angestrebt, wenn die Prüfung der Bücher und weitere Voraussetzungen erfüllt seien. Derzeit sei aber noch keine Entscheidung gefallen./jha/fbr