IPO: Veganz starten knapp unter Ausgabepreis - Kurs sinkt danach

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Herstellers von veganen Lebensmitteln Veganz sind am Mittwoch unter dem Ausgabepreis in den Handel gestartet.



Der erste Kurs lautete 86,90 Euro, danach gaben sie auf zuletzt 84,40 Euro nach. Verglichen mit dem Ausgabepreis von 87 Euro bedeutet dies ein Abschlag von gut drei Prozent. Den Ausgabepreis hatte das Unternehmen fast am unteren Ende der Preisspanne festgelegt: Die anvisierte Preisspanne hatte bei 85 bis 110 Euro je Aktie gelegen./tih/stk