IPO: Uber will bei Börsengang bis zu 9 Milliarden Dollar einnehmen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber will bei seinem Börsengang bis zu neun Milliarden Dollar einnehmen.



Das Unternehmen legte die Preisspanne für die Papiere am Freitag auf 44 bis 50 US-Dollar fest, wie aus einer Pflichtmitteilung des Unternehmens hervorgeht. Insgesamt will Uber 180 Millionen Anteilsscheine bei Anlegern platzieren, wodurch je nach erzieltem Stückpreis ein Erlös von 7,9 bis 9,0 Milliarden Dollar herauskäme./stw/fba