IPO/Uber gibt Aktien am unteren Ende der Preisspanne heraus

Weitere Suchergebnisse zu "Uber Technologies":

NEW YORK (dpa-AFX) - Beim größten Börsengang seit Jahren hat der US-Fahrdienstvermittler Uber seine Aktien nicht so erfolgreich wie erhofft bei Investoren losschlagen können.



Das Unternehmen setzte den Ausgabepreis am Donnerstagabend auf 45 Dollar fest und bewegt sich damit am unteren Ende der zuvor anvisierten Preisspanne von 44 bis 50 Dollar. Uber erlöst rund 8,1 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro).