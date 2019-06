IPO: Traton geht an die Börse - Erster Handelstag für VW-Lastwagensparte

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Verzögerung will VW mit seiner Lkw- und Bustochter Traton am Freitag in Frankfurt (09.00 Uhr) an die Börse gehen.



Die Aktien sollen in Frankfurt und in Stockholm gehandelt werden, da die schwedische Marke Scania neben MAN einen großen Teil der VW-Tochter ausmacht. Zum Unternehmen gehört auch die brasilianische Nutzfahrzeugtochter Volkswagen Caminhões e Ônibus. Der Ausgabepreis liegt mit 27 Euro am unteren Ende der Spanne von 27 bis 33 Euro./DP/he