IPO: Tencent will Online-Musiksparte an die Börse bringen

HONGKONG/NEW YORK (dpa-AFX) - Der chinesische Internetkonzern Tencent will seine Online-Musiksparte in den USA an die Börse bringen.



Der Internetriese, dem auch die chinesische WhatsApp-Alternative WeChat gehört, kündigte seine Pläne jetzt in Hongkong an. Wie genau der Börsengang ablaufen und wie viel Geld Tencent dabei einsammeln will, blieb zunächst offen.

Tencent betreibt die Musikplattformen QQ Music, KuGou und Kuwo. Diese haben Stars wie Katy Perry und Rihanna den Weg zu einer breiten chinesischen Hörerschaft geebnet - neben einheimischen Künstlern wie Jason Zhang und Joker Xue. Dabei kooperiert Tencent mit dem weltgrößten Musikstreaming-Dienst Spotify aus Schweden, dem Anfang April den Sprung aufs Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) gelungen war.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Mai will Tencent beim Börsengang seiner Musiksparte mindestens eine Milliarde US-Dollar (rund 850 Mio Euro) erlösen. Der "Financial Times" zufolge könnte der Bereich dabei mit mehr als 30 Milliarden Dollar bewertet werden. Zum Vergleich: Spotify hat derzeit einen Börsenwert von 31 Milliarden Dollar. Die Partner werden in einigen Ländern immer mehr zu Rivalen.

Das Aufkommen von Musik-Streamingdiensten hat den Musikkonzernen nach schwierigen Jahren zuletzt wieder Auftrieb gegeben. In den USA stieg der Umsatz aus Musikverkäufen nach Branchenangaben im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar. Zwei Drittel davon entfielen auf Streamingdienste. Es war das stärkste Wachstum seit 23 Jahren./stw/mne/fba