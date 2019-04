IPO: Stadler starten stark an Schweizer Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Stadler Rail":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Zugbauer Stadler ist am Freitag stark an der heimischen Börse Six Swiss Exchange gestartet.



Der erste Kurs der zu 38 Franken und damit am oberen Ende der zuletzt eingeengten Preisspanne von 36 bis 39 Franken ausgegeben Anteile lag bei 42 Franken. Zuletzt stiegen die Papiere mit dem Tickersymbol SRAIL auf 42,30 Franken, womit sich ein Kursplus von etwas mehr als 11 Prozent im Vergleich zum Emissionspreis ergibt. Der Börsenwert beträgt damit aktuell auf knapp 4,2 Milliarden Franken (3,7 Mrd Euro).

Bereits vor Wochen waren die Pläne zum Börsengang Stadlers auf großes Interesse gestoßen und mehrfach überzeichnet gewesen. Alle nun platzierten Aktien stammen aus dem direkten und indirekten Besitz von Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler, der Stadler vor 30 Jahren gekauft hatte. Bisher hielt Spuhler 80 Prozent der Aktien. Mit dem Börsengang sinkt sein Anteil nun auf knapp 40 Prozent. Er will auch nach dem Börsengang Ankeraktionär und Verwaltungspräsident bleiben.