IPO: Spotify startet mit 165,90 US-Dollar je Aktie

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Spotify-Aktien sind am Dienstag an der New Yorker Börse (Nyse) zu 165,90 US-Dollar gestartet.



Damit wird das Unternehmen aktuell mit 29,5 Milliarden Dollar bewertet. Zuletzt wurden die Papiere zu 166,60 Dollar das Stück gehandelt. Analysten hatten Spotify eine Bewertung von rund 20 Milliarden Dollar zugetraut - obwohl das Unternehmen seit der Gründung 2006 rote Zahlen schreibt.

Statt eines klassischen Börsengangs hatte sich der Musik-Streamingdienst für eine Direktplatzierung entschieden. Die Nyse hatte daraufhin den Referenzkurs als Orientierungsmarke für das ungewöhnliche Börsendebüt an diesem Morgen auf 132 Dollar festgesetzt. Nach dem Handelsstart an der Wall Street wurde nach zahlreichen Indikationen für den Kurs, schließlich der offizielle Eröffnungskurs durch die Kauf- und Verkaufsaufträge der Interessenten und Anteilseigner bestimmt./ck/jha/