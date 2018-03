IPO: Softwareanbieter Serviceware will bis Jahresmitte an die Börse

FRANKFURT/BAD CAMBERG (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Serviceware aus dem Taunus will bis Jahresmitte an die Börse gehen.



Das Angebot werde voraussichtlich überwiegend aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 60 Millionen Euro bestehen, teilte das Unternehmen am Freitag in Bad Camberg mit. Auch die Altaktionäre wollen Kasse machen und bieten darüber hinaus für eine Mehrzuteilung bis zu 15 Prozent der angebotenen Anteile an. Das Management aus den Gründern Dirk Martin und Harald Popp hält bisher 97 Prozent der Anteile. Sie wollten langfristig Aktionäre bleiben, hieß es.

Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen zukaufen, sich internationaler aufstellen und die Vertriebskraft bei Großkunden ausbauen. Serviceware bietet Unternehmen eine Softwareplattform an, mit der diese unter anderem Kundenanfragen und Serviceprozesse automatisieren können. Die Aktien sollen im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden.

Das Unternehmen wurde 1998 gegründet, ist den Angaben zufolge seitdem durchgehend profitabel und jährlich im Schnitt um mehr als ein Viertel gewachsen. Im Geschäftsjahr 2016/17 machte Serviceware einen Umsatz von 44,3 Millionen Euro und verdiente vor Zinsen und Steuern 5,6 Millionen Euro./men/stw