IPO: Snapchat-Mutter mit fulminantem Debut an der Wall Street

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger haben sich beim Börsendebüt der Snapchat-Mutter Snap um die Aktien der Firma hinter der beliebten Foto- und Nachrichten-App gerissen.



Dank der hohen Nachfrage lag der Einstandskurs der am Donnerstag erstmals unter dem Kürzel SNAP an der New York Stock Exchange gehandelten Papiere mit 24 Dollar rund 41 Prozent über dem Ausgabepreis von 17 Dollar. Zunächst war lediglich eine Spanne von 14 bis 16 Dollar angepeilt worden.

Mit breitem Lächeln im Gesicht läuteten die Unternehmensgründer Evan Spiegel (26) und Bobby Murphy (28) den Aktienhandel in New York ein - ein traditionelles Ritual, wenn Firmen ihre Papiere listen. Die beiden jungen Tech-Manager haben allen Grund zur Freude, der Börsengang macht sie offiziell zu Multimilliardären. Die Platzierung erreichte ein Volumen von 3,4 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro). Snap war zum Börsendebüt insgesamt rund 24 Milliarden Dollar wert./hbr/so/DP/he