IPO: Siemens Healthineers startet mit Kursgewinnen an der Börse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Siemens-Medizintechniktochter Healthineers ist am Freitag mit Kursgewinnen an der Börse gestartet.



Der erste Xetra-Kurs von 29,10 Euro lag knapp 4 Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro. Bei dem hatte Siemens allerdings leichte Abstriche machen müssen: Er lag in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von 26 bis 31 Euro.

Siemens bringt 15 Prozent der Tochter oder 150 Millionen Aktien an den Markt. Dem Dax-Konzern fließen damit vor Kosten 4,2 Milliarden Euro zu. Auf Basis des Ausgabepreises wurde Healthineers mit insgesamt 28 Milliarden Euro bewertet.

Vor dem Börsengang hatten sich einige Anleger einen höheren Preis erhofft. Im sogenannten Handel per Erscheinen beim Broker Lang & Schwarz hatten die Papiere in den vergangenen Tagen bis zu rund 37 Euro gekostet, wenngleich der Kurs mit dem näher rückenden Gang aufs Parkett abgebröckelt war.

Im Handel per Erscheinen können risikofreudigere Anleger bereits vor einem Börsengang zum Zug kommen. Sie bekommen die Papiere dann nach dem Börsengang geliefert. In der Regel starten Broker diesen Handel mit Start der Zeichnungsfrist./mis/fba