IPO: Shopping-App About You trifft den Geschmack

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, am 16. Juni feierte der Online-Modehändler About You ein erfolgreiches Parkett-Debüt: Der erste Kurs lag über dem Ausgabepreis von 23 Euro, zwischenzeitig standen sogar mehr als 26 Euro auf der Kurstafel. Insgesamt wurden über 36 Millionen Papiere einschließlich Mehrzuteilung ausgegeben. Die Marktkapitalisierung von About You lag damit...