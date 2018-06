IPO: STS starten ohne Zeichungsgewinne in den Handel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere des Autozulieferers STS sind am Freitag exakt in Höhe des Ausgabepreises von 24 Euro in den Börsenhandel gestartet.



Ursprünglich hatte das Unternehmen für seine 2,3 Millionen angebotenen Aktien einen Preis zwischen 26 bis 32 Euro angepeilt, hatte sich dann aber angesichts des schwierigen Marktumfelds bereits mit weniger zufrieden geben müssen./ag/jha/