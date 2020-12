IPO: SAP-Tochter Qualtrics beantragt Börsengang an der Nasdaq

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

WALLDORF-MÖRFELDEN/PROVO (dpa-AFX) - Der deutsche Softwaregigant SAP macht Ernst mit dem Börsengang seiner Tochter Qualtrics.



Der Anbieter von Marktforschungs- und Umfragesoftware wolle an die Tech-Börse Nasdaq gehen, teilte Qualtrics am Montagabend in einer Pflichtmitteilung mit. Die Aktien sollen für 20 bis 24 US-Dollar pro Stück verkauft werden. Näheres zur Bewertung teilte Qualtrics nicht mit./fba