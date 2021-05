IPO/ROUNDUP: Suse mit wechselhaftem Börsendebüt

Weitere Suchergebnisse zu "SUSE S.A.":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Suse haben sich an ihrem ersten Handelstag an der Frankfurter Börse im Verlauf von ihren Anfangsverlusten erholt.



Der erste Kurs der Papiere lag mit 29,50 Euro zwar unter dem Angebotspreis von 30 Euro und fiel danach auf Xetra bis unter die 27-Euro-Marke. In der Folgezeit erholten sich die Aktien des Linux-Software-Anbieters aber bis auf zuletzt 30,27 Euro. Dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent in einem schwachen Börsenumfeld. Die ursprüngliche Preisspanne beim Börsengang hatte bei 29 bis 34 Euro gelegen./edh/mis