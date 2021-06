IPO: Online-Modehändler About You will Aktien für 21 bis 26 Euro loswerden

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler About You hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang bei 21 bis 26 Euro je Anteilsschein festgelegt.



Bei der Privatplatzierung auf dem Frankfurter Parkett sollten voraussichtlich 28,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 8,4 Millionen bereits bestehende Scheine von Alteigentümern platziert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Darin ist eine mögliche Mehrzuteilungsoption enthalten. Die Mitte der Spanne entspreche einer Marktkapitalisierung von rund vier Milliarden Euro. Der Streubesitz werde voraussichtlich bei 21,2 bis 21,7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals liegen.

Bei dem IPO (Initial Public Offering - Erstemission) strebe About You einen Mindestbruttoerlös in Höhe von 600 Millionen Euro aus den neuen Aktien an, hieß es weiter. Mit dem Geld soll das Unternehmen weiter expandieren, der Erlös könnte aber auch für Investitionen in die Technik genutzt werden. Der Angebotszeitraum der Privatplatzierung, an der nur institutionelle Investoren Aktien erwerben können, beginne an diesem Dienstag (8. Juni) und ende voraussichtlich am kommenden Montag (14. Juni). Als wohl ersten Handelstag nannte About You Mittwoch, den 16. Juni./ngu/men