IPO: Novartis spaltet Augensparte Alcon zum 9. April ab

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis spaltet seine Augensparte Alcon Anfang April ab.



Die Aktien sollen ab dem 9. April an der Schweizer Börse sowie an der New York Stock Exchange notiert werden, teilte Novartis am Freitag mit. Novartis-Aktionäre erhalten dabei für 5 Aktien 1 Alcon-Papier. Alcon werde in der Schweiz vom ersten Handelstag an in den Index SMI aufgenommen.

Alcon habe sich zudem eine Fremdfinanzierung über 3,5 Milliarden US-Dollar (3,07 Mrd Euro) gesichert, erklärte Novartis weiter. Nach der Abspaltung erhalte der Augen-Konzern ein Investmentgrade-Rating./nas/mis